Blai Signes s’ha proclamat subcampió de ciclisme en ruta i en la prova contrarellotge en els VIII Jocs Nacionals per a Trasplantats que s’han celebrat Guadalajara entre el passat 28 d’abril i l’1 de maig. L’any passat l’esportista carletí va aconseguir la tercera posició i va ser primer en contrarellotge. Signes guanya una posició respecte de l’any passat en el pòdium i torna a deixar el pavelló ben alt en unes proves en les quals es dóna visibilitat a la importància dels trasplantaments, una segona oportunitat de vida que els esportistes participants demostren amb el millor rendiment.

En esta edició participaren 140 esportistes en les distintes disciplines, dels quals 50 ho feren en les proves de ciclisme. La prova de ciclisme va tindre lloc el diumenge 29 d’abril al matí, un matí plujós que va afegir més dificultat a les proves disputades. De primer es va disputar la prova de contrarellotge en la qual recorregueren 8 quilòmetres i després la ruta ciclista. En este cas es tractava d’un carrera de 30 quilòmetres, sobre un circuit de 5 km pels carrers de Guadalajara que recorregueren sis voltes.

Amb esta nova victòria en uns campionats, en els quals Signes participa des del 2008 fins l’actualitat (excepte en 2015), continua endavant una carrera esportiva paral·lela a la seua vida professional en què el component de lluita i solidaritat és la part fonamental. Els Jocs Nacionals de Trasplantats són un esdeveniment esportiu i solidari que pretén conscienciar la població sobre la importància de les donacions, tant d’òrgans com de sang o de medul·la òssia, i també donar a conéixer exemples de recuperació després d’un trasplantament. Blai Signes recorda que ell va necessitar un trasplantament de medul·la i 244 transfusions de sang, sense les quals no podria pujar dalt d’una bicicleta.

Pel que fa al resultat esportiu, Signes s’ha mostrat molt content ja que ha sigut un any molt complicat per a entrenar-se a causa de distintes lesions: «tot i que fa quasi dos anys de la cirurgia de maluc, fa més d’un any que també estic lesionat de l’esquena i, amb tot, no és fàcil compaginar la feina de metge i els entrenaments per a poder competir».

El carletí té un llarg palmarés en els campionats de ciclisme per a trasplantats. Ha sigut campió d’Espanya 5 vegades, tres en contrarellotge (Almendralejo 2008, Aranda del Duero 2010 i Granada 2017 i dos en ruta (Almendralejo 2008 i Aranda del Duero 2010). En el Campionat d’Europa disputat a Würzburg (Alemanya) en 2008 es classificava 4t en contrarellotge i en ruta. En 2010 millorava eixos resultats en proclamar-se subcampió també en contrarellotge i en ruta a Dublín (Irlanda).

Signes ha participat també en quatre mundials, en 2009 en el Campionat del Món disputat a Gold Coast (Austràlia), on es classificava 5é en contrarellotge i 4t en ruta. Participacions que també va repetir en 2011 a Goteborg (Suècia) amb dos medalles de bronze tant en ruta com en la contrarellotge i a Durban (Sudàfrica) en 2013 on va obtindre un 4t lloc en la contrarellotge i un 5é en ruta. Finalment, a Màlaga 2017 aconseguia ser 4t en contrarellotge i 6é en la prova en ruta.