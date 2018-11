La borsa de conserges de l’Ajuntament de Paiporta concita l’interés de 58 persones

Connect on Linked in

El consistori ha creat 14 borses més i 30 llocs de treball des de 2015 per a donar millor serveis a la ciutadania, i afronta un procés d’estabilització i consolidació de 50 llocs en els pròxims mesos

La borsa de conserges de l’Ajuntament de Paiporta ha reunit en el primer examen, celebrat aquesta setmana, a 58 aspirants.

Aquesta borsa s’ha convocat a causa de que l’anterior ha quedat exhaurida, és a dir, ja s’havia donat treball a totes les persones que en formaven part. Gràcies a aquest procés, del qual se celebrarà la segona prova en breu, es podran cobrir possibles baixes, jubilacions i excedències sense que es veja afectat el servei prestat per l’Ajuntament.

Aquesta borsa se suma a les 14 que ha convocat l’Ajuntament de Paiporta des que va prendre possessió el nou govern, al 2015. “La política de personal d’aquest Ajuntament ha sigut des del primer dia fer tots els esforços per prestar el millor servei possible, i els serveis els presten les persones”, ha afirmat la regidora d’Hisenda i Administració General, Beatriz Jiménez.

En aquest sentit, Jiménez ha recordat que en el període de 2009 a 2015, baix el mandat del Partit Popular, l’Ajuntament de Paiporta va provocar que es perderen un total de 30 llocs de treball. En canvi, des de 2015 fins ara, el nou govern ha reforçat la plantilla amb la mateixa quantitat de persones. “Hem recuperat la dignitat dels serveis públics de qualitat que ens havia furtat el PP i les seues retallades en àrees tan sensibles com educació o benestar social, just en els pitjors moments de la crisi”, ha conclòs Jiménez.

El balanç de l’Ajuntament en els últims tres anys ha sigut de 30 nous llocs de treball, la meitat, en l’àrea de Benestar Social, i una quinzena de borses de treball creades i a ple funcionament, amb l’objectiu que cap eventualitat merme la qualitat del servei que presta el consistori.

Entre les borses n’hi ha de tots els departaments i categories, des de la de conserges fins a conductor o conductora d’ambulància, neteja viària a l’empresa ESPAI, dos de psicòleg o psicóloga, tècnic o tècnica de joventut, peó agrícola, dos per a professores o professors del Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA), administratiu o administativa, tècnic o tècnica d’igualtat, treballador o treballadora social o tècnica d’informàtica.

Actualment, a més de la borsa de conserges, hi ha en marxa un procediment per a constituir-ne altra de conductor o conductora de màquina agranadora de l’empresa ESPAI, i en breu s’obrirà un procediment per a una plaça definitiva de conductor o conductora de camió de la mateixa entitat. També s’iniciarà en breu el procediment per a la plaça de tècnic o tècnica de medi ambient. Totes aquestes ofertes i les que aniran sorgint es poden consultar en la secció d’Ocupació Pública de la web municipal.

Estabilització i consolidació de 50 places

A més, l’Ajuntament de Paiporta ha sigut pioner en els processos d’estabilització i consolidació d’ocupació pública. De fet, i d’acord amb els sindicats i la corporació municipal en l’acord de la junta de personal de març de 2018, en els pròxims mesos es convocaran 50 places de treballadores i treballadors municipals, en un impuls sense precedents per acabar amb el treball i les condicions precàries i temporals d’algunes treballadores i treballadors de l’administració pública.

Feia 18 anys que l’Ajuntament de Paiporta no portava endavant un procés d’estabilització i consolidació de funcionariat.