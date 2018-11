Burjassot: El barri de Lauri Volpi ja pot gaudir del nou Centre Social d’Ausiàs March

Connect on Linked in

Després de molts anys reivindicant l’obertura per part de l’Ajuntament de Burjassot i de les i els veïns del barri i després de ser seu temporal del CEIP Sant Joan de Ribera, el Centre Social Ausiàs March ja s’ha engegat.

Es tracta d’un espai multifuncional en el qual els burjassotense podran gaudir de la sala de lectura, la ludoteca o de l’espai de dinamització per a la tercera edat, entre altres sales. Aquestes sales, actualment diàfanes, podran albergar classes de diferents modalitats esportives, com a gimnàstica per a majors, taichí o ioga.

A més, el nou centre social va a ser la seu de Espai Dóna, el servei integral d’atenció a la dona de l’Ajuntament de Burjassot.

Per a l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “l’obertura del centre és una gran notícia ja que, després d’anys de reivindicació, en els quals vam haver d’exigir a la Generalitat la cessió del mateix, ara podem gaudir d’ell. S’ha fet esperar pel trasllat del CEIP Sant Joan de Ribera al centre però, des de dilluns que ve, les i els veïns de Burjassot ja van a poder gaudir d’ell. És un punt de trobada per a majors i per a xicotets en una ubicació molt bona per al barri de Lauri Volpi”.