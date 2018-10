Burjassot: Halloween terrorífic en els comerços de Burjassot

Print This Post

Els comerços de Burjassot van a viure un Halloween de por amb l’ambientació pròpia d’aquestes dates i amb activitats proposades que tindran lloc el dimecres 31 d’octubre.

D’una banda, l’Associació de Comerç i Serveis, comptant amb la col·laboració de la Regidoria de Promoció Econòmica, dirigida per Roc Senent, a través de CEMEF, va a desenvolupar la seua “Botigues al carrer”. Els comerciants tindran ambientats els seus negocis i rebran als xiquets, disfressats per a l’ocasió, que podran participar en el pinta cares de la vesprada. A més, hi haurà animació en el carrer, amb una xaranga musical vestida d’Halloween, pels tres eixos comercials del municipi.

A més, es premiarà la disfressa més original que entre en els diferents comerços participants en la jornada. Es faran fotos als clients que vagen disfressats als comerços i aquestes fotos es publicaran en el Facebook de la Associació de Comerç i Servicis de Burjassot. La foto amb més “m’agrada” serà la guanyadora d’un xec regale de 100€ per a gastar en el comerç associat de Burjassot.

Així mateix, el Comprat l’Almara també s’ambientarà per a viure aquesta jornada tan terrorífica, la del 31 d’octubre, i tindrà sorpreses per a les i els ciutadans que s’acosten a fer les seues compres. Aquesta activitat explica també amb la col·laboració de la Regidoria de Promoció Econòmica.