Burjassot ofereix a la Fundació Blasco Ibáñez albergar el llegat de l’escriptor per a evitar que les valencianes i els valencians perden aquest patrimoni

L’Ajuntament de Burjassot ha oferit a la Fundació Blasco Ibáñez la possibilitat d’albergar el llegat de l’il·lustre escriptor valencià en el municipi davant la possibilitat que aquesta important part de la cultura valenciana siga traslladada a Madrid. L’Alcalde de Burjassot, Rafa García – en representació de l’equip de govern local- ha contactat aquesta mateixa setmana amb representants de la Fundació Blasco Ibáñez per a “tractar de frenar el que seria una pèrdua irreparable del patrimoni de totes les valencianes i valencians”.

L’escriptor Vicente Blasco Ibáñez té una important vinculació amb Burjassot. Va residir llargues temporades en la localitat, en l’habitatge familiar que encara es conserva al costat del monument de les Sitges. El consistori va impulsar, l’any 2017, la celebració del 150 aniversari del naixement de l’escriptor i polític valencià. Una figura de gran rellevància cultural per a les valencianes i valencians que va estar molt vinculat a Burjassot, on va celebrar freqüents conferències i mítings.

Ara, davant el risc que el llegat del reconegut escriptor puga eixir de la Comunitat Valenciana, l’Alcalde de Burjassot ha oferit a la Fundació Blasco Ibáñez que “la nostra ciutat aculla aquest llegat, que és un bé del qual han de gaudir totes les valencianes i valencians, i una part important de la història de Burjassot” perquè “és la nostra obligació vetlar per la nostra cultura i el nostre patrimoni, i Burjassot no romandrà impassible davant el risc que el llegat d’una figura de la talla de Blasco Ibáñez isca de la Comunitat”. Així, García ha defensat que “la Fundació Blasco Ibáñez sap que té a l’Ajuntament de Burjassot a la seua disposició per a continuar posant en valor la important obra de Blasco Ibáñez”.