Burjassot tanca totes les instal·lacions públiques culturals, esportives, socials, parcs i jardins i cementeri davant les fortes pluges

L’Ajuntament de Burjassot, abans les previsions de grans pluges per a les pròximes hores i per a evitar problemes en desplaçaments, ha pres la decisió de tancar totes les instal·lacions municipals amb activitat pública o oberta al públic. En concret, es tanquen el Poliesportiu i Pavelló Cobert, així com la Piscina Coberta i les Pistes del Camp de les Oliveras i 613 Habitatges, tant per a les classes com per als lloguers o banys lliures. Es tanquen també les instal·lacions de la Casa de Cultura i Centre Cultural Tívoli, tant per a les classes de Tallers Municipals com para Biblioteques o accés als edificis, i es tanquen també els parcs i jardins. També es tanquen els quatre centres socials amb activitat per a majors Bailén, La Granja, Tendre Galván i Vila del Pilar, i els dos centres socials d’Isaac Peral i Diaz Pintat. Es tanca també el cementeri municipal.

Les activitats que estaven previstes per a aquesta vesprada se suspenen i l’obertura de totes les instal·lacions, excepte evolució desfavorable del temporal, serà en els horaris normals a partir de demà divendres al matí.

Davant els avisos meteorològics, l’Ajuntament de Burjassot mantindrà durant tota la nit efectius de la Brigada Municipal en actiu per a poder solucionar els possibles problemes que sorgisquen, a més òbviament del suport dels agents de la Policia Local i dels voluntaris de Protecció Civil.