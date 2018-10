Burjassot: El Tívoli tanca la programació cinematogràfica d’octubre amb “Christopher Robin” i “L’ombra de la llei” , del 26 al 28 d’octubre 2018

Connect on Linked in

L’últim cap de setmana d’octubre tornen les estrenes a la sala fosca de Burjassot. Les pel·lícules programades per als dies 26, 27 i 28 d’octubre són “Christopher Robin” i “L’ombra de la llei”.

“Christopher Robin: un retrobament inoblidable” és la proposta familiar per a l’últim cap de setmana d’octubre, amb projeccions el divendres 26 i el dissabte 27 d’octubre a les 19h i el diumenge 28 a les 16:30h. Es tracta de la màgica aventura de Disney, dirigida per Marc Foster, en la qual Christopher Robin, aquell xic que vam conèixer aventurant-se en el “Bosc dels Cent Acres” amb la seua colla de queribles animals de peluix, ha crescut, s’ha convertit en pare de família i en un home de negocis, però ha perdut la felicitat i la il·lusió. Ara, Christopher, el fill del creador del famós personatge infantil Winnie The Pooh, s’ha convertit en pare de família i en tot un home de negocis amb grans responsabilitats. Però un dia rep la inesperada visita de Pooh, l’ós amb qui compartia jocs en la seua infantesa. Així, la seua vida tornarà a recuperar la felicitat perduda en recordar que una vegada va ser un alegre i afectuós xiquet, i que aqueix xiquet encara existeix en el seu interior.

D’altra banda, aqueix mateix cap de setmana també arriba a la pantalla del Tívoli la pel·lícula “L’ombra de la llei”, que es projectarà el divendres 26 i el dissabte 27 a les 22:30h i el diumenge 28 a les 19:30h. Dirigida per Dani de la Torre i protagonitzada per Luis Tosar, Michelle Jenner, Vicente Romero o Ernesto Alterio, entre molts uns altres, aquest drama amb tints de thriller policíac trasllada a l’espectador a l’Espanya de 1921, quan el país travessa un moment agitat i caòtic. Són els anys del plom, fruit dels violents enfrontaments de carrer entre matones i anarquistes. El gansterismo i els negocis il·legals estan instal·lats en la societat. En aqueix context, Aníbal Uriarte és un policia enviat a Barcelona per a col·laborar en la detenció dels culpables del robatori a un tren militar. Aníbal i les seues formes no troben molt suport entre els seus companys, i de seguida comencen els enfrontaments i desconfiances amb l’inspector Rediú, un superior corrupte. Aníbal entrarà en contacte no solament amb els baixos fons de la societat barcelonina, sinó també amb el món anarquista més radical, disposat a tot per a aconseguir els seus objectius. Allí coneixerà a Sara, una jove lluitadora i temperamental, la trobada de la qual tindrà conseqüències inesperades per a tots dos.