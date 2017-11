“Ca el Pato” i “Llavorem” guanyadors de “Crea una idea al mercat de la Vila”

Alzira, 22 de novembre del 2017. Aquest matí l’Ajuntament d’Alzira, a través de les regidories de Desenvolupament Econòmic i Comerç i l’Agència municipal IDEA, ha seleccionat els projectes guanyadors de “Crea una idea al mercat de la Vila”, els quals tindran durant un any un dels establiments de forma gratuïta per a poder desenvolupar el seu projecte. L’objectiu de la convocatòria d’aquest concurs és donar una oportunitat a nous emprenedors per a poder posar en marxa un projecte que destaque pel seu component I+D+i, i donar un impuls al nostre Mercat. Els guanyadors del concurs han sigut Jorge Luis Sifre amb “Ca el Pato” i Gloria Candel amb “Llavorem”.

Aquesta iniciativa està inclosa dins del “Viatge de l’empleabilitat” que ha elaborat IDEA, en la que es pretén potenciar també els emprenedors: des del seu assessorament per posar en marxa una empresa, un pla de viabilitat, possibilitats de finançament amb crèdits reduïts, formació i altres ajudes (Emprén).

El regidor de Desenvolupament Econòmic, Projectes Europeus i Treball, Ivan Martinez, ha destacat que: “amb la cessió d’un lloc en el Mercat Municipal de la Vila es persegueix la revitalització d’aquest mercat emblemàtic de la ciutat. A més, es pretén que servisca d’una infraestructura d’acollida temporal pensada per ubicar empreses en els seus primer passos. L’impuls de l’autoocupació exigeix de fórmules que faciliten i milloren la posta en marxa de les noves empreses, especialment xicotetes empreses que troben majors dificultats en les fases inicials. Amb el premi “Una IDEA al mercat municipal de la Vila” es pretén premiar la qualitat i innovació per a constituir un nou negoci en un punt cèntric i modern com el Mercat Municipal de la Vila. A més, també es vol fomentar l’emprenedurisme i facilitar l’establiment de nous negocis a aquest mercat.”

Aquest premi ha sigut possible també amb la col•laboració de la regidora de comerç, Isabel Aguilar, i ha estat aprovat per la Junta d’Administració del Mercat i el Consell Econòmic i Social