El cantautor Pau Alabajos actuarà a Almussafes dins dels actes per a commemorar el 9 d’Octubre

El recital s’oferirà el pròxim divendres 5 d’octubre dins del Sopar Estellés, iniciativa que es desenvoluparà en la Llar dels Jubilats a les 21.30 hores

La programació prevista per l’Ajuntament de la localitat per a aquests dies de festa inclou nombroses activitats lúdiques i culturals

Almussafes arranca les celebracions del 9 d’Octubre, la festa dels valencians, aquest divendres 5 d’octubre amb el Sopar Estellés, en el qual actuarà el cantautor Pau Alabajos i en la qual ja s’han inscrit 170 persones. Al llarg del cap de setmana i el mateix dimarts 9, l’Ajuntament desenvoluparà nombroses activitats en col·laboració amb el teixit associatiu de la població. Visites guiades a la Torre Razef, cinema, concert de dolçaines, tallers infantils, un esmorzar popular i la lectura pública de textos d’Isabel de Villena són algunes de les iniciatives programades per a enguany.

La cultura serà un any més l’eix sobre el qual girarà la programació organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes per a commemorar el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. La festa dels valencians arriba a la localitat carregada d’activitats en l’organització de les quals han participat activament algunes associacions del municipi. El consistori ha optat en aquesta ocasió per seguir consolidant les iniciatives que any rere any i des de 2015 han anat gaudint del suport de la ciutadania.

L’agenda festiva prevista per a aquest 2018, que s’anuncia amb el cartell dissenyat per l’almussafeny Ramón Abad, que fou el guanyador del concurs convocat per l’Ajuntament de la població en col·laboració amb l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’, començarà aquest divendres 5 d’octubre a les 21.30 hores amb la celebració del Sopar Estellés, en el qual el consistori, en col·laboració amb el Grup Poètic ‘Argila de l’Aire’, proposa una vetlada literària amb lectura de versos inclosa.

Com convidat especial, el sopar comptarà amb el cantautor valencià Pau Alabajos, qui presentarà en directe el seu nou treball discogràfic, ‘Ciutat a cau d’orella’. En ell, el músic realitza un homenatge al poeta valencià Vicent Andrés Estellés a través d’un repertori format per dotze poemes extrets de diferents llibres i compilacions de versos que pretenen reivindicar la modernitat i la vigència del poeta de Burjassot mort en 1993. L’antologia utilitza textos d’obres com ‘La sonata d’Isabel’, ‘La clau que obri tots els panys’ o ‘El llibre de les meravelles’, entre unes altres.

Visites guiades a la Torre Razef

L’endemà, el dissabte 6 d’octubre a les 19 hores, es durà a terme en la sala d’actes del Centre Cultural un intercanvi de ‘dansaires’ en el qual participaran ‘Dansaires del Tramusser’ i ‘Grup Teulada’. “Les tradicions més arrelades seran novament les protagonistes del calendari d’actes del 9 d’Octubre i la nostra intenció és que la ciutadania de totes les edats acudisca per a gaudir d’elles amb orgull per poder mantenir els costums dels nostres avantpassats”, ressalta la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

Les propostes del diumenge 7 començaran a la 9.30 hores amb un esmorzar popular en el Parc Central organitzat per l’Associació de Mestresses de Casa Tyrius. A més, al llarg de tota la jornada es realitzaran visites guiades a la Torre Razef, una activitat per a la qual cal inscriure’s prèviament en el Centre Cultural. A la vesprada es projectaran les pel·lícules ‘Hotel Transilvania 3’ (16.30 h.) i ‘Paella today’ (19 h.) i la Colla d’Al-mansáf delectarà als amants de la música amb un concert de dolçaines en l’Àgora del Parc Central (19 h.).

La festa dels valencians i de les valencianes

El 9 d’Octubre la Regidoria de Cultura repetirà la fórmula dels últims anys. A les 9.30 hores hi haurà ‘despertà’ i posteriorment xocolatada per als fallers participants. Posteriorment, a partir de les 11 hores, les Ampes dels col·legis Almassaf i Pontet, la Comparsa Alí Ben Bufat, Dones Progressistes, el Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ i el Centro Cultural Andaluz desplegaran en el Parc Central una variada oferta de tallers i una degustació de dolços.

L’acte institucional començarà a les 11.30 hores en el Parc de la Constitució, on es procedirà a la lectura de diversos textos d’Isabel de Villena amb la participació d’autoritats locals i representants d’associacions. En el desplaçament fins a aquesta zona verda i en el seu retorn fins al Parc Central amenitzaran la cercavila cívica la Colla d’Al-mansáf de tabal i dolçaina i la banda de la Societat Musical Lira Almusafense.

A les 13.30 hores la Comparsa Alí Ben Bufat oferirà a les persones assistents una desfilada de moros que s’iniciarà en l’Àgora del Parc Central i conclourà en l’esplanada del Centre Cultural, on està previst el tret d’una ‘mascletà’ “que constituirà la guinda a uns dies que serviran per a fomentar la unió en el veïnat al voltant d’una festa que cal preservar, perquè açò significarà que preservem les tradicions, la nostra història i la nostra identitat com a poble”, assenyala Iborra.