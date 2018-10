Carcaixent corre a la VI Volta a Peu Contra el Càncer

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La carrera ha tingut una gran acollida

Carcaixent ha acollit este cap de setmana la VI Volta a Peu Contra el Càncer. La cursa ha tingut lloc per un circuit urbà de 4 quilòmetres.

En ella han pogut participar al voltant d’uns 2.800 inscrits. Qualsevol tenia cabuda a la cursa, independentment del seu sexe i edat. L’eixida i l’arribada estaven ubicades al Passeig principal de Carcaixent.

La VI volta a Peu, ha estat organitzada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer (Aecc Càncer) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Carcaixent, l’Hospital Universitari de la Ribera i el Club Atletisme Carcaixent.

L’objectiu de la cursa és purament benèfic. Tots els fons recaptats aniran destinats a la Junta Local del Càncer de Carcaixent per a la investigació de la lluita contra esta malaltia. Es busca amb esta prova, conscienciar a la població sobre el càncer i recalcar la importància dels hàbits saludables, com l’exercici, per a la seua prevenció.