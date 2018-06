Càrcer protegirà el riu Sellent amb la consideració d’Espai Natural Protegit

Connect on Linked in

L’ajuntament clausura el programa de rehabilitació de l’entorn natural després d’invertir 165.000 euros per a evitar riuades i recuperar espècies autòctones.

Càrcer, 19 de juny de 2018.- Representants de les quatre administracions que han treballat en les labors de recuperació de l’entorn del riu Sellent van estar aquesta setmana presents a Càrcer en l’acte de clausura oficial d’un projecte en el qual s’han invertit en total al voltant de 165.000 euros al llarg de tres anys. El programa de recuperació ambiental i social del riu Sellent i el seu entorn en el municipi de Càrcer ja és una realitat. Amb aquesta intervenció, la localitat de la Ribera ha netejat i condicionat el riu per a evitar desbordaments d’aigua al seu pas per la població, i també ha habilitat un nou espai verd recreatiu al costat del riu amb bosc de ribera i dues taules de pícnic. S’ha aconseguit amb tot açò minimitzar els riscos de les avingudes i també augmentar el seu valor ambiental i paisatgístic, en suprimir espècies foranes i restaurar l’ecosistema fluvial amb espècies autòctones. A l’acte van assistir Javier Ferrer, comissari de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer; Toni Marzo, director general de Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural; Salvador Bru i Josep Tamarit, com a representants de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València; Sales Tomás, directora de la Fundació Limne; l’alcalde, Josep Botella, i altres representants de l’Ajuntament de Càrcer. A més, també van estar els alumnes de diverses classes del col·legi públic Pare Gumilla i de l’institut de Càrcer, ja que els dos centres van participar en els treballs de replantación en el llit.

Una restauració “de llibre”

Totes les administracions van aplaudir la bona coordinació del projecte, que ha sigut a càrrec de l’ajuntament i de la Fundació Limne. De fet, els resultats de l’actuació i la metodologia dissenyada, seran presentats pròximament davant altres Confederacions Hidrogràfiques com un model a seguir, en el qual conflueixen diverses administracions i entitats conservacionistes amb un objectiu comú. I és que el riu Sallent ha sigut objecte d’una profunda restauració ambiental des que a la fi de 2015 la Confederació Hidrogràfica del Xúquer iniciara els treballs de retirada de la canya invasora Arundo donax que envaïa els dos marges del llit, en el marc del programa de conservació de llits i d’obres d’emergència.

Després d’aquella primera actuació, l’ajuntament va començar un programa de restauració ambiental del riu en col·laboració amb la Fundació Limne, entitat dedicada a la conservació de rius i a la participació ciutadana. El manteniment i condicionament de la zona va incloure la substitució del canyar invasor per espècies del bosc de ribera autòctones en un espai de 17.465 metres quadrats. La revegetació s’ha realitzat amb exemplars d’àlber blanc, baladre, tamariu, llentiscle, aladierno, fràngula, saladilla de Mansanet, lliris grocs, juncs i enees, estant, algunes de les espècies, protegides i/o en perill d’extinció. El consistori, d’altra banda, va crear nous llocs d’ocupació lligats al riu, dedicant diversos jornals al manteniment del llit. En els primers treballs conjunts d’administracions, entitats i ciutadans, els resultats no van tardar, amb plantacions amb un alt percentatge de supervivència i un increment de biodiversitat en el riu.

“Els pròxims passos ens portaran a la conservació del treball fet i a les labors per a fer del riu Sallent un Espai Natural Protegit. On abans només hi havia canyes i un perill per a la població, ara hi ha diversitat i un espai per a l’oci ciutadà”, va declarar l’alcalde, Josep Botella.