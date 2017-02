Carlet acull el XXXVII Campionat Nacional Shinkyokushinkai amb la presència de 261 competidors de tota la geografia espanyola

El campionat comptarà a més amb seleccions convidades de Portugal, Suècia, Suïssa i Holanda.

Carlet albergarà dissabte un dels principals esdeveniments esportius de l’any al qual s’espera l’assistència de prop de mil persones, comptant no sols amb els esportistes sinó amb els seus clubs i la participació, a més, de delegacions internacionals. El campionat comptarà amb 117 karatekes infantils (10-15 anys), 48 júniors (16-17 anys), 21 competidors de la categoria sub22 i 75 sèniors. Un esdeveniment esportiu que, a més de reunir els millors esportistes d’esta disciplina de tot l’Estat, comptarà amb la presència de 51 àrbitres, 30 entrenadors i 7 organitzacions internacionals.

L’Ajuntament de Carlet manté el seu compromís amb esta disciplina que tants campions ha donat a la ciutat al llarg dels anys en campionats internacionals i nacionals gràcies al treball desenvolupat pel karateka Pedro Soriano, actualment un dels membres organitzadors d’un esdeveniment esportiu que ja es va dur a terme a Carlet ara fa 12 anys, en 2005.

El campionat s’iniciarà a les 8,30 de matí amb els combats dels karatekes infantils en els tres tatamis que s’habilitaran al pavelló del poliesportiu municipal. A la vesprada es dura a terme la competició dels majors i es comptarà amb la participació de karatekes de Portugal, Suècia, Suïssa i Holanda a més dels millors karatekes de l’estat espanyol, que al llarg de l’any passat han participat en les diferents fases classificatòries fins arribar a este campionat nacional, on es donaran cita els 8 millors de cada categoria.

El campionat es tancarà dissabte de vesprada amb el lliurament de trofeus. S’atorgaran el 1r i 2n premi de cada categoria, a més de dos 3r premis. A més, també s’atorgarà un premi especial de trencaments, un premi especial per al competidor més tècnic, premi al KO més ràpid i premi al millor competidor local.

Per l’Ajuntament de Carlet, tal i com explica la seua alcaldessa, M. Josep Ortega, és un honor que Carlet siga elegida per acollir este tipus d’esdeveniments, ja que és «una competició de màxim nivell que reunirà en la nostra ciutat l’elit dels esportistes d’esta disciplina tan consolidada a la nostra ciutat, on compta amb molts practicants i que a poc a poc s’ha guanyat un espai important en el món esportiu carletí».

Tal i com ha confirmat el karateka Pedro Soriano, membre del comité organitzador, el pròxim dissabte Carlet acollirà vora mil persones, tenint en compte el volum de competidors i de clubs participants.

HORARI

XXXVII Campionat nacional Shinkyokushinkai

Divendres 17 de febrer de 2017

19 h. Recepció a l’Ajuntament de l’equip tècnic del Campionat.

Dissabte 18 de febrer de 2017

Sessió matinal:

De 8.30 h a 14 h. Competició de les categories infantils i juniors.

Sessió vesprada:

16.30 h. Cerimònia d’obertura, amb la desfilada de tots els competidors.

17 h. Eliminatòries kumite de les categories U22 i SÈNIOR.

18.15 h. Exhibició infantil.

18.45 h. Tameshiwari Sènior masculí (trencaments).

19.15 h. Semifinals de totes les categories

20.15 h. Exhibició FKE.

20.30 Finals de totes les categories.

21.30 Entrega de trofeus.