Carlet incorpora en l’últim tram de legislatura un nou regidor per la renúncia de la regidora del Partit Popular Manuela Redondo.

Redondo, que ha estat a l’Ajuntament de Carlet 12 anys com a regidora amb delegació i 3 anys en l’oposició, ha presentat la renúncia per motius personals. El nou regidor del PP, Daniel Caballero Bonafé, té 27 anys, es diplomat en magisteri i actualment exercix de mestre de primària. Caballero afrontarà els dos mesos que queden fins als pròxims comicis municipals com a regidor sense cap delegació assignada, ja que forma part de l’oposició.

El nou regidor va prendre possessió del seu càrrec en el ple celebrat anit i ha rebut la benvinguda i l’enhorabona de part dels regidors i regidores del seu partit, del PSOE i de l’alcalde accidental, Agustí Royo, que l’ha animat a participar en la vida pública en estos mesos, «tot i la distància, ja que a hores d’ara sembla que es troba treballant a Catalunya». Per la seua banda, el nou regidor ha mostrat l’orgull de ser regidor i de ser de Carlet. Caballero, al igual que la portaveu popular, Laura Sáez tingueren paraules de reconeixement per a la seua antecessora Manuela Redondo.