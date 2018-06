Carlet rep 400.000 € de la Diputació de València per a rehabilitar el Trinquet

Connect on Linked in

En dos anys, l’Ajuntament de Carlet compra el Trinquet i obté els fons per a la seua rehabilitació.

L’Ajuntament dona un pas endavant per a la recuperació del Trinquet, el nou pla de trinquets de la Diputació aportarà 400.000 euros per a rehabilitar el Trinquet municipal, que sumat als 100.000 previstos, fan la rehabilitació possible.. L’any passat el consistori va comprar el Trinquet que portava tancat 18 anys. . L’Ajuntament de Carlet va adquirir l’any passat l’antic trinquet de Carlet, ubicat a l’avinguda Blasco Ibáñez. per 322.000, dels quals 172.000 € van ser subvencionats per la Diputació de València, a través del Pla Provincial d’Obres i Serveis de 2017.

Amb este nou pla Pla de Trinquets que desenvoluparà la Diputació durant els anys 2018 i 2019 arribarà a un total de 31 trinquets i instal·lacions vinculades al món de la pilota de les comarques valencianes. El nou programa d’inversions per a la recuperació estos espais esportius es finançarà amb fons procedents del superàvit de la corporació provincial del passat exercici i complementarà la línia d’inversió en trinquets de la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport.

El projecte de l’Ajuntament de Carlet té com a principal objecte recuperar l’ús esportiu del Trinquet a més d’ubicar en la part abans destinada a vivenda, un museu destinat a la pilota valenciana, que permeta als carletins i carletines, fonamentalment a les noves generacions, conéixer este esport i la seua gran influència en la cultura valenciana. El projecte de rehabilitació contempla habilitar este espai en estat d’abandó durant 18 anys i adaptar-lo a les noves normatives de seguretat, a més també preveu que en la primera planta s’ubique nous vestidors per als jugadors i una zona administrativa.

L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega destaca que “amb esta subvenció aprovada hui per la Diputació de València, la recuperació del Trinquet passa de somni a realitat. Després d’un intens cap de setmana veient com les noves generacions i la gent de Carlet viuen el món de la pilota, rehabilitar-lo i obrir-lo al públic significa molt per a Carlet, per al món de l’esport i com no, per a la zona de l’Avinguda Blasco Ibáñez que recupera un dels motors que li donarà encara més vida”.