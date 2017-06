A casa, prevenció amb el mosquit tigre

Alzira, 27 de juny de 2017.– El Departament de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira seguint les recomanacions del Centre de Salut Pública ha traslladat a la ciutadania una sèrie de mesures per a evitar la proliferació de mosquits tigre en el terme municipal. Al mateix temps que s’ha iniciat una campanya informativa amb consells per al ciutadà/ana per a lluitar durant tot l’any contra este insecte en l’àmbit domèstic.

Les mesures preventives en la llar estan orientades a evitar el creixement d’estos mosquits, especialment en aigües estancades o en llocs humits.

És recomanable la col•laboració ciutadana perquè no augmente la població del mosquit tigre en el terme municipal; per això cal seguir les següents mesures preventives:

• Elimina recipients d’aigua per a plantes, abeuradors, qualsevol artefacte que puga contindre aigua de xicoteta, mitjana o grans mides, ja siguen taps, plats, poals o bidons.

• Evita els regs excessius en jardins particulars, atés que l’aigua que s’acumula en la gesta, gram o qualsevol altra espècie vegetal i que nosaltres no veiem, pot ser un lloc ideal per al depòsit i desenvolupament dels ous.

• Evita mantindre piscines, basses de reg, etc, amb aigua no tractada durant períodes llargs de temps, perquè afavorix la facilitat de cria per a esta espècie.

• Consulta informació específica al web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, www.san.gva.es/mosquito-tigre.