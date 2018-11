La Casa Tena d’Alzira acull les obres per condicionar la 3a planta

Connect on Linked in

Són diverses les actuacions que s’han portat a terme a la Casa Tena per tal de recuperar l’edifici. Unes instal·lacions ubicades a la zona de la Vila.

En esta ocasió es realitza la reforma parcial de la 3a planta, per millorar l’accessibilitat i amb la creació de nous espais per a acollir la nova ubicació de les oficines d’Informàtica i Modernització, del “servidor” i d’un arxiu. Al mateix temps es realitzen actuacions per redistribuir els banys i la millora d’accés a la cambra, en la qual es portaran a terme treballs per solucionar les lesions i filtracions a la coberta i el desgast de la fusteria ocasionats pel temps.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, ha declarat al respecte: “Des del nostre departament, continuem millorant els edificis municipals, en esta ocasió, el condicionament en la Casa Tena pel nou emplaçament del Departament d’Informàtica i Modernització, amb una inversió de 120.000 euros, entre els quals està inclòs l’ascensor i el condicionament d’un espai de més de 150 m2”.

Per la seua part, la regidora responsable de l’àrea de Modernització i Informàtica, Inma Onrubia, ha assegurat sobre el tema: “Estes actuacions són realment importants perquè la Casa Tena serà la nova seu del Centre de Processament de Dades, el lloc on es concentrarà l’actiu més important d’informació de l’Ajuntament d’Alzira, com programes, servidors i dades. Este departament requerix unes necessitats i un espai condicionat com cal per albergar un dels pilars més importants de l’administració municipal ja que sense el nostre equip d’informàtica i modernització la resta de l’estructura no avança”.