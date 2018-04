Catarroja presenta la mostra fotogràfica “Invisibles” amb històries de gats i gossos abandonats

Print This Post

A la sala d’exposicions del Palau Vivanco

Ell és Antón. Portava setmanes abandonat al carrer i està farcit de ferides, en la seua majoria, per atropellaments. Té una cama destrossada i està desnodrit. La seua història és similar a la de molts llebrers abandonats i maltractats. I Antón forma part d’esta història nomenada els Invisibles

Una història que, mitjançant 32 imatges de gats i gossos, el fotògraf Andrés López i l’escriptora Mercedes Alonso volen conscienciar a la societat sobre la gravetat d’abandonar i maltractar als animals de companyia i, al mateix temps, promoure l’adopció.

Una mostra que, fins ara, sols es podia veure a Madrid. I que ara arriba al municipi de Catarroja i estarà fins al pròxim 4 de maig en la sala d’exposicions del Palau Vivanco.

Amb esta iniciativa, l’Ajuntament de Catarroja pretén, al mateix temps, col·laborar amb les protectores locals.

Unes fotografies on, tots ells, els invisibles, ens mostren les mirades tristes i farcides de por i d’inseguretats dels seus protagonistes. Un projecte solidari per a donar veu a cadascun dels gossos i gats que, cada any, són abandonats.