Catarroja reivindica millores als accessos a la localitat i al Port

El Director General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, ha visitat les obres del carril bici que connectarà l’estació amb el parc natural

Es preveu que l’actuació, amb un termini d’execució de 6 mesos, finalitze a finals d’any

Les obres de construcció del carril bici que connectarà l’estació de tren amb el Port de Catarroja finalitzaran el pròxim mes de novembre, segons ha informat el Director General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, en una visita hui a la localitat. En l’encontre, que també ha comptat amb la presència de la Directora del Parc Natural de l’Albufera, Paloma Mateache, la corporació municipal ha volgut reivindicar la construcció d’una passarel·la al pas sobre de la V-31 i la millora dels accessos al municipi.

El nou carril bici unirà la rambla del Poyo i l’estació de Renfe amb el Port de Catarroja, travessant el Polígon del Bony i l’horta. El projecte ha suposat una inversió de 830.000 €, que donarà lloc a un traçat de quasi 3 quilòmetres amb una amplària entre els 2 i els 3,70 metres.

Amb el carril bici, el trànsit de bicicletes es trobarà segregat de la calçada, fet que facilitarà la circulació i la seguretat de ciclistes i trànsit rodat. Serà així amb l’excepció del pas de la Pista de Silla, per això, l’Ajuntament defén la necessitat d’una inversió superior “perquè el projecte del carril bici no quede inacabat”. La corporació municipal demana que es construïsca una passarel·la que separe el trànsit ciclista i el dels vehicles motoritzats.

Consens amb usuaris i Parc Natural

En l’elaboració del projecte del carril bici, l’Ajuntament ha comptat amb l’Escola de Capatassos, la Comunitat de Regants de la Séquia de Favara, els propietaris de la zona i el Parc Natural de l’Albufera per tal d’evitar que el recorregut transcorreguera per la séquia dedicada al regadiu i respectar la singularitat paisatgística i mediambiental de la zona del port.

En la visita, el Director General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, ha mostrat la seua satisfacció davant l’estat de les obres i el fet que es millore “la comunicació entre el poble i un lloc tan emblemàtic, com és el Port de Catarroja”. La Directora del Parc Natural de l’Albufera, Paloma Mateache, d’altra banda, ha volgut remarcar la importància de “qualsevol actuació que implique la connectivitat dels pobles amb el Parc Natural”. “Cal tindre en compte la importància històrica del Port de Catarroja, que era el principal accés a la llacuna des de la ciutat de València”, ha expressat.

L’equip de govern reivindica uns accessos a la localitat en condicions. Segons l’alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, “el projecte s’integrarà en un futur corredor verd”. Tanmateix, “des de la corporació, creiem que es necessita una injecció econòmica superior per tal d’escometre una passarel·la segura per al trànsit al pas de la V-31, així com la millora de l’accés al Port de Catarroja des d’Alacant i el del municipi des de València”.