Cebrián defén ‘la visió estratègica i transversal del Botànic per a afrontar per primera vegada el repte social de la despoblació’

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha comparegut en Les Corts en la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a informar sobre les accions de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT).

En la trobada, Cebrián ha defés els esforços del Consell per a afrontar este “problema complex que és un repte social” i el seu pla integral i transversal d’actuacions per a corregir els desequilibris i desigualtats entre els territoris i les persones; dinamitzar, diversificar i enfortir les economies locals en les zones d’interior; i reconéixer el patrimoni cultural, natural i humà de les zones rurals.

En esta línia, la consellera ha reivindicat que haja sigut “el Govern del Botànic el que s’ha assentat a abordar esta situació per a la que no hi ha receptes màgiques” i dotar-lo d’un “respatler normatiu” tal com es va evidenciar amb el decret de creació d’esta comissió interdepartamental del 28 d’abril de 2017.

Tot i això, després de dècades de polítiques en què “s’ha afavorit el model desenrotllista en el litoral, basada en grans esdeveniments i una urbanització descontrolada, que ha augmentat les desigualtats i els desequilibris territorials”. Davant d’este plantejament, la consellera ha defés “el compromís polític de la Generalitat per a abordar esta situació per primera vegada amb una visió estratègica”.

Cebrián ha descrit el catàleg de l’Agenda AVANT, que està a l’espera de ser presentat, com “integrador i transversal” ja que en el “es treballa des de totes les conselleries i està obert a altres entitats, administracions i a la iniciativa privada”.

De la mateixa manera, ha incidit en que “este projecte està connectat amb les polítiques europees i estatals, des de la subsidiaredad i les necessitats de les persones, independentment d’on, com i amb qui trien viure”.

La consellera ha explicat que el catàleg permet “prioritzar les actuacions en zones despoblades” i que es tracta d’un document “àgil, revisable i adaptable” que arreplega els treballs actuals de la Generalitat, així com ha de servir per a planificar les estratègies específiques a mitjà i llarg termini.

Precisament, Cebrián ha detallat algunes d’estes mesures incloses dins de l’Agenda AVANT. La més recent, aprovada esta mateixa setmana, són els tres milions d’euros destinats a ajudar als ajuntaments de les localitats en risc de despoblació. Com a exemple, algunes d’estes actuacions són:

Turisme: Posada en valor dels municipis d’interior, prestació de servicis turístics i l’increment de competitivitat dels comerços de turisme rural…

Agricultura: Ajudes al sector ramader, subvencions a la producció ecològica i al comerç de proximitat, impuls al cooperativisme; i les línies econòmiques al desenrotllament rural i a la diversificació de les economies locals…

Medi ambient: Impuls de les àrees forestals, actuacions en prevenció d’incendis, subvencions per a fomentar la contractació en tasques de desbrossament en municipis d’interior en col·laboració amb el SERVEF i l’AVSRE

Infraestructures: Intervencions en carreteres autonòmiques, reordenació del mapa de transport públic, la nova llei del taxi, més de 50 milions en ajudes a la vivenda…

Servicis socials: Augment de les partides de servicis socials, benestar social, dependència, atenció d’ancians, suport a les dotacions com les residències mixtes o la xarxa jove…

Sanitat: Pla Remot per a dotar de capacitació i mitjans al personal d’atenció primària en urgència en municipis rurals i remots de la Comunitat. Així com inversió en noves infraestructures i dotacions…

Economia sostenible: Ajudes als municipis de comarques d’interior, línies de suport a la producció industrial en zones rurals…

Ocupació: Iniciatives socials per a desempleats de llarga duració i majors de 30 anys, reforç dels ocupadors i orientadors…

Hisenda: Ajudes a xarxa d’Internet de nova generació en zones rurals, exempció de la reducció de taxes de xarxes de banda ampla en zones de risc de despoblament…

Justícia: gabinets de suport als jutjats en zones desateses, adequació d’infraestructures

Així mateix, la Generalitat coorganitza el congrés de municipis de muntanya que se celebrarà este mateix octubre, realitza reunions freqüents amb la FVMP i treballa conjuntament amb les universitats públiques per a reforçar el diagnòstic de la situació i estudiar possibles solucions.