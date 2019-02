Cebrián presenta la gestió de la Marjal dels Moros

Print This Post

El Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana ha acollit la presentació del Pla Director de la Marjal dels Moros. El document descansa sobre dues vessants: garantir la qualitat ambiental i permetre activitats educatives.

La consellera d’Agricultura i Medi Ambient ha presentat en el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valencia el document per a la gestió de la Marjal dels Moros, situat en l’Horta Nord, entre Puçol i Sagunt. El pla director contempla dos vessants:

El document, que busca ser un model de gestió exemplar, s’ha presentat dins del context de la celebració del Dia Mundial dels Aiguamolls, els quals juguen un paper clau en el canvi climàtic. En l’acte han estat presents els agents implicats en la gestió d’aquest espai de Xarxa Natura 2000.

La inversió d’aquest pla director arriba fins als vuit milions d’euros, i busca millorar la qualitat de l’habitat per a garantir la vida diària de la flora i la fauna, així com tenir suports per a acollir activitat educatives i recreatives.

La voluntat és adaptar aquestes zones que a causa del pas del temps i factors externs s'han pogut veure afectades

En la visita a la Marjal dels Moros s’han soltat algunes espècies d’ocells procedents del Centre de Recuperació de Fauna del Saler, com els de la fotja moruna, gall de canyar o ànec de capblanc.