El CEIP Pontet d’Almussafes recapta 250 euros per a la lluita contra el càncer en el ‘Repte en el meu col·le’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La iniciativa, impulsada per l’AECC de València i el corredor José Antonio Miguel Garrido, s’ha celebrat aquest matí en el centre educatiu

La presidenta de la Junta Local Lluita contra el Càncer de la localitat ha agraït la solidaritat dels joves en la recollida del xec

Almussafes, a 22 de juny de 2018. Els alumnes del CEIP Pontet d’Almussafes han aconseguit recaptar 250 euros hui divendres 22 de juny al matí en la iniciativa ‘Repte en el meu col·le’, el projecte impulsat per l’AECC de València i l’esportista José Antonio Miguel Garrido amb el qual es busca conscienciar a la infància sobre la importància de col·laborar amb la lluita contra el càncer. Els joves han realitzat una marxa de dos quilòmetres pel nucli urbà i posteriorment han lliurat a la Junta Local Lluita contra el Càncer del municipi un xec per valor de 250 euros. En l’acte han participat, a més de la presidenta de l’entitat en el municipi, Adela Lladosa, i la regidora d’Infància i Cultura, Teresa Iborra, alguns dels corredors del ‘Repte solidari 2018’ que va concloure dissabte passat 14 d’abril en Almussafes.

La importància de la solidaritat cal inculcar-la des de la infància. Aquesta és la màxima que ha portat al claustre de professors i professores del CEIP Pontet d’Almussafes a adherir-se per quart any consecutiu al projecte ‘Repte en el meu col·le’, una proposta amb la qual l’Associació Espanyola contra el Càncer de València i el corredor José Antonio Miguel Garrido busquen recaptar fons per a la recerca d’aquesta malaltia en les diverses comunitats educatives de la Comunitat Valenciana.

En l’última jornada lectiva del curs 2017-2018, l’alumnat del col·legi ha gaudit d’una gran festa en la qual s’han unit l’esport, la diversió i la solidaritat. Des de primera hora del matí, els joves de totes les etapes compreses entre primer d’Infantil i sisè de Primària, tots els nivells que s’imparteixen en l’escola, han participat activament en aquesta iniciativa amb la qual s’ha aconseguit recaptar un total de 250 euros per a la lluita contra el càncer.

Com cada any, el ‘mini repte’ ha consistit en una marxa solidària de dos quilòmetres que s’ha desenvolupat pels carrers del nucli urbà i durant la qual els alumnes han lluït una samarreta commemorativa amb el seu nom, cada classe d’un color diferent, el seu corresponent dorsal i globus. “Està clar que està concebut com una gran festa en la qual el més important és divertir-se mentre es consciencien i crec que l’AECC assoleix amb escreix aquest objectiu perquè aconsegueix implicar al màxim als menuts en un tema que ens concerneix a tots”, destaca la regidora d’Infància i Cultura, Teresa Iborra.

Com cada any, els escolars del Pontet, que fou el primer centre de tota la Comunitat Valenciana a organitzar aquest esdeveniment en 2015, han estat acompanyats durant el matí pels personatges de ‘La patrulla canina’, la coneguda sèrie d’animació de Clan TV, els qui els han donat la benvinguda i han ambientat aquest acte, plantejat des del principi com una autèntica celebració.

L’objectiu dels menors era arribar junts a la meta, on l’AECC de València havia instal·lat un arc inflable, i allí acorralar i punxar entre tots el globus negre que portava José Antonio Miguel Garrido, que representava al càncer que entre tots com a societat hem de derrocar. Com és habitual des de la primera edició, en el pati de la infraestructura s’ha procedit al lliurament del xec per valor de 250 euros, aconseguit amb les donacions de l’alumnat, i als agraïments.

Inculcar la solidaritat

A més de José Antonio Miguel Garrido i del representant de la Junta Provincial de l’AECC, han acudit en representació de l’AECC de València la presidenta de la Junta Local contra el Càncer, Adela Lladosa, i Teresa Alcaide, també integrant del col·lectiu. Lladosa ha agraït durant la seua intervenció el donatiu rebut i la implicació de tota la comunitat educativa en aquest projecte.

En representació del consistori municipal, per la seua banda, ha assistit l’edil Teresa Iborra, qui s’ha mostrat “feliç que aquest tipus d’iniciatives es consoliden en la nostra població i que, sens dubte, és la llavor perquè en el futur aquests joves continuen apostant per ajudar als altres en la construcció d’una societat més solidària”. Al costat d’ells han estat també diversos retistes del ‘Repte Solidari 2018’, que el passat mes d’abril va recórrer 121 quilòmetres entre Ontinyent i Almussafes per a cridar l’atenció sobre la necessitat de col·laborar amb aquest tipus d’accions.