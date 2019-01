Centenars de persones donen suport a la concentració per la citricultura valenciana

Connect on Linked in

Carlet ha alçat la veu contra el maltracte a l’agricultura valenciana i ho ha fet en dos ocasions al llarg de les últimes setmanes, tant en la convocatòria del passat desembre com en la celebrada el passat dilluns 21 de gener. Les portes de l’Ajuntament han acollit centenars de persones per a defendre la citricultura valenciana.

L’acte de dilluns passat va ser encara més multitudinari que l’anterior i va ser convocat conjuntament per l’Ajuntament de Carlet, el sindicat agrari la Unió de Llauradors, l’associació AVA-ASAJA i la Cooperativa Sant Bernat de Carlet. D’esta manera Carlet ha sigut una de les 60 poblacions valencianes que s’ha sumat a la plataforma per la defensa del llaurador per a exigir igualtat de condicions a tots els productors que vulguen introduir els seus productes a Europa. La Plataforma per la Dignitat del Llaurador demana que es modifique l’acord amb Sud-àfrica, que els fa competència deslleial ja que, segons els citricultors valencians, el país africà produïx més barat a costa de condicions laborals i fitosanitàries sota mínims. A més, demanen una llei de cadena alimentària justa.