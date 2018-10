Centenars de joves gaudeixen a Mislata d’un cap de setmana d’oci saludable ambientat en Halloween

Connect on Linked in

La “Zombislata” converteix els carrers de la ciutat en l’escenari d’una gran batalla entre zombis i supervivents

Durant aquest cap de setmana, la joventut de Mislata ha pogut gaudir de dues macroactividades d’oci nocturn saludable ambientades en Halloween, especialment dirigides a joves d’entre 12 i 30 anys.

La primera d’elles tenia lloc el divendres a la nit. El Centre Jove del Mercat obria de nou les seues portes de deu de la nit a dues de la matinada per a celebrar una nova edició de “Mislata Jove 22.02”. Aquest projecte municipal que coordina la regidoria de Joventut, amb l’ajuda de diverses associacions i col·lectius socials, proposa una vetlada plena de jocs, tallers i activitats d’oci nocturn de forma segura i saludable. En aquesta edició, provechando la pròxima celebració d’Halloween, tant el Centre Jove com les activitats proposades estaven ambientades per a l’ocasió. D’aquesta forma, el centenar de joves que van participar van poder gaudir de la projecció de la pel·lícula de terror It, de jocs de taula i de realitat virtual, d’un taller de maquillatge especial per a Halloween o d’un Cluedo en viu.

Però el plat fort d’aquest cap de setmana terrorífic per als joves mislateros arribava el dissabte a la nit. Una nova edició de “Zombislata” reunia a centenars de participants en un esdeveniment organitzat a manera de gymcana, on els joves havien de superar una sèrie de proves distribuïdes per tota la ciutat evitant ser infectades per zombis i convertir-se en un d’ells.

L’esdeveniment estava organitzat pel Consell de la Joventut, amb la col·laboració també de la regidoria de Joventut i diverses associacions i col·lectius juvenils de la ciutat. A més dels participants, l’esdeveniment va comptar amb l’ajuda de 50 persones voluntàries, a més de Creu Roja i Protecció Civil.

L’esdeveniment tenia dues modalitats de participació: zombies i supervivents. Els primers anaven agrupats en hordes i tenien com a missió atrapar als participants de l’altre bàndol. Els supervivents, per la seua banda, havien d’anar superant proves mentre fugien dels morts vivents. Els zombis, per descomptat, degudament uniformats i maquillados per a l’ocasió.

A les 23 hores va començar la batalla amb una representació de l’apocalipsi zombi i la designació dels equips de supervivents. Cada equip tenia un mapa de la ciutat dividit en quadrants i l’activitat consistia en diferents proves que havien d’anar superant per a rebre les coordenades de la següent. Al voltant de les tres del matí es va produir l’escena final, en la qual els equips que havien completat totes les proves i arribaven a temps, es pujaven a les furgonetes i escapaven dels zombis.

El regidor de Joventut, Ximo Moreno, va visitar als joves quan estaven concentrats en el col·legi Amadeo Tortajada per a maquillarse i preparar-se per a una nit plena de sorpreses. I va felicitar, de part de l’Ajuntament, als organitzadors, desitjant-los una divertida batalla.