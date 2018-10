El Centre Cultural de Mislata passarà a cridar-se Centre Cultural Carmen Alborch

Connect on Linked in

L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha proposat davant la junta de portaveus, prèvia al ple d’aquesta vesprada, que el Centre Cultural de Mislata passe a rendir tribut a “una de les dones més importants per a la política cultural a Espanya, lluitadora pels drets humans, per la igualtat, feminista, defensora de l’art i a l’avantguarda d’una etapa de la nostra història”.

Mislata donarà nou nom al seu edifici públic destinat a l’àmbit cultural, que passarà a cridar-se Centre Cultural Carmen Alborch. Així ho ha proposat aquest matí l’alcalde davant la junta de portaveus. Decisió que ha sigut ben acollida pels representants dels grups polítics. Segons ha explicat Bielsa, “encara que Carmen va ser ministra socialista i no ha va abandonar en tota la seua vida la militància política, va anar també una dona defensora del diàleg i del consens, sempre va fer gala que la cultura, la igualtat i els drets universals estan per sobre de qüestions ideològiques, una mestra de democràcia a la qual hauríem de seguir tenint present, com a referent”.

L’alcalde, afectat per la mort de Carmen Alborch, a la qual considerava “una increïble mestra, una gran inspiració, una política de la qual sempre s’aprenia alguna cosa, una dona amable, agraïda, vitalista, i lluitadora per les llibertats”. Per a Bielsa, “Carmen ens ha deixat la senda marcada del treball diari que cal seguir fent per a incentivar la cultura”, i per aqueix motiu ha elevat la proposta mitjançant la qual el Centre Cultural de Mislata canviarà el seu nom.

Carmen Alborch va estar molt vinculada a Mislata, visitant en diverses ocasions la nostra ciutat, de fet va visitar per última vegada Mislata al febrer de 2015 per a inaugurar les Jornades de la Dona i presentar el seu últim llibre, “Els plaers de l’edat”, un acte en el qual va estar acompanyada pel propi alcalde, i la regidora de polítiques d’Igualtat, Carmen Lapeña.

Per a Bielsa, “la pèrdua de Carmen és irreparable perquè ella ens va inculcar l’amor per la cultura i per l’art de forma transversal, com a manera de vida”. Al que ha afegit que “des de Mislata i des del Centre Cultural Carmen Alborch seguirem potenciant aqueix esperit lliure defensor de l’expressió artística en totes les seues facetes, i anem seguir incrementant els nostres programes dedicats a arts plàstiques i escèniques, com a nostra Biennal de Miquel Navarro, el nostre MAC, o el nostre concurs de teatre Vila de Mislata destinat a fer accessible la cultura al gran públic i a totes les edats”.