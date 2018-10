El Centre d’Artesania participa en la I Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana a la Ciutat de les Arts i les Ciències

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana, depenent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, organitza tallers demostratius dins de les activitats programades en la I Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana. La cita es celebra els dies 20 i 21 d’octubre a la Ciutat de les Arts i les Ciències (València).

Un total de 12 artesanes i artesans exhibeixen en viu el seu procés de treball durant aquest cap de setmana. Els visitants podran veure en directe oficis tan diversos com la realització de peces d’orfebreria, la fabricació de ninots fallers, la realització de marionetes i la confecció de teixits mitjançant tècniques preindustrials, entre d’altres.

La mostra és una oportunitat per a difondre el valor afegit que tenen els productes artesans. Els tallers d’artesania en viu són una forma adient de conscienciar al visitant del treball i la dedicació que hi ha darrere de cada producte fet a mà. Amb aquesta finalitat, el Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana va llançar una convocatòria per a l’assignació dels tallers a artesans de tota la Comunitat que disposen de la certificació DCA – Document de Qualificació Artesana -.

La I Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana, organitzada per la Generalitat, inclou activitats per a visitants de totes les edats amb una gran quantitat de propostes per a conéixer els llocs i els costums de tots els racons del territori valencià.

L’esdeveniment és d’entrada gratuïta i es pot visitar el dissabte 20 d’octubre d’ 11.00 hores a 20. 00 hores i el diumenge 21 d’octubre de 10.00 hores a 19.00 hores.