Cinc projectes s’executaran en el DECIDIM LA POBLA

Un total de 515 persones han votat en aquesta segona proposta de participació. En la primera van ser 140.

01 de juny de 2018- Un total de 5 projectes, dels 8 que van arribar a ser finalistes, van a ser executats per l’ajuntament de la Pobla Llarga, després de finalitzar el decidim. 515 poblatans majors de 16 anys han votat, sent aquesta xifra el 13,28% del total de la població que podia votar (3.878 poblatans hi ha majors de 16 anys actualment).

Van a millorar-se parcs (total inversió 18.150 €), crear-se una sala de jocs a la Casa de la Joventut (16.965 €), millorar la seguretat dels vianants en l’avinguda de València (6.497,35 €), la biblioteca que aquest any complís 30 anys es faran algunes millores (4.380,73 €) i per últim s’habilitaran zones per poder deixar les bicicletes en seguretat en edificis públics i altres llocs (4.142,97€) “Estem molts contents de com ha eixit tota aquesta experiència, i sobre tot de la gran participació en l’aportació de propostes per part de les veïnes i veïns, un total de 20, i per suposat en la votació, que ha sigut molt més alta de

l’esperada.

En setembre, arrancarà un nou decidim, amb 50.000 € més” afirma el regidor d’hisenda, Ximo Vidal.