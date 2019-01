Ciutadans critica la hipocresia del PP i la desídia del tripartit amb el poliesportiu Fontana Mogort

Print This Post

Llopis: “Uns van gestionar de manera penosa el conveni amb l’empresa que fa ús del sostre, i els altres han deixat passar el temps sense més”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en Alzira, María José Llopis, ha criticat “la hipocresia del Partit Popular i la desídia del tripartit en general, i amb el sostre del poliesportiu Fontana Mogort i el Pérez Puig en particular”. Llopis ha explicat que “uns i altres no han fet tot el que estava a les seues mans per evitar esta situació en què les goteres dificulten l’activitat normal d’estos pavellons”.

La regidora ha recordat que “el PP que ara abandera la denúncia de l’estat d’estes instal·lacions i la necessitat de posar solucions és el que durant anys no va fer res per evitar-ho”. “És més, la gestió, quan es va cedir l’ús del sostre a una empresa per a la instal·lació de plaques solars, va ser tan penosa que ha complicat les actuacions actuals”, ha afegit.

D’altra banda, també ha destacat que “el tripartit que ara anuncia orgullós que ha aconseguit solucionar el problema, ha necessitat més de tres anys en trobar la solució”. “Una solució que arriba just abans d’eleccions i que encara no té data concreta”, ha conclòs.