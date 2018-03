Ciutadans (Cs) d’Alzira aconseguix el consens per instar a la CHX a que netege els barrancs

Connect on Linked in

Ruiz: “No sols és un perill per possibles inundacions, també pel risc d’incendis i altres molèsties per a la població”

Alzira, dimarts 27 de març de 2018. El regidor de Ciutadans (Cs) a Alzira, José Luis Ruiz, ha manifestat la seua satisfacció després de “l’acord aconseguit per unanimitat per presentar de manera conjunta la moció en què s’insta a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) al fet que netege els barrancs del terme municipal”.

Ruiz ha assenyalat que “l’estat actual dels barrancs no és només un perill per possibles inundacions, també pel risc d’incendis i altres molèsties per a la població com la proliferació d’insectes i rosegadors o rèptils, per exemple”.

“Esta és una denúncia que Ciutadans ha realitzat en moltes ocasions”, ha apuntat Ruiz, qui a més ha expressat “el seu desig que la CHX atenga esta petició”. “En cas contrari, hauria de ser l’Ajuntament el que assumisca la responsabilitat per a les zones més crítiques, sempre amb el permís pertinent”. Encara que, ha matisat el regidor, “s’han d’esgotar tots els recursos perquè siga l’òrgan corresponent qui porte a terme estos treballs i els costos generats”.