Ciutadans (Cs) d’Alzira denuncia el “despilfarro” del tripartit

• María José Llopis: “Em pregunte la necessitat i el motiu de gastar diners en pintar elements urbans nous, que estan en bones condicions”

Alzira, dimecres 27 de desembre de 2017. La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José, Llopis ha denunciat “la falta de criteri del tripartit per a invertir els diners de tots els veïns de la localitat”. Llopis ha declarat que “no té explicació que es malbarate els diners en coses que no són necessàries”.

La regidora es pregunta si “era precís pintar els pilons del carrer Pintor Parra sent nous”. “Este és un dels molts exemples”, ha explicat Llopis.

També ha assenyalat que “si van a pintar la ciutat sí o sí, almenys que ho facen en la mesura que els elements necessiten un manteniment i no per capritx”.

A més, ha afegit que “la pintura no dóna un bon resultat ja que allò que s’ha pintat últimament ja es troba en condicions lamentables”. Per això, Llopis ha manifestat que “amb la política del malbaratament les arques municipals es quedaran buides sense tardar i sense haver aconseguit millorar res”.

D’altra banda, l’edila també ha destacat que “si sobren diners, com diu el tripartit, haurien d’estar invertits en coses que directament busquen el benestar dels ciutadans: més ajudes socials i la posada en marxa de les mesures acordades en els plens”.

La regidora ha subratllat que “els pictogrames per a les persones amb autisme o la seguretat en els camps per protegir els agricultors, que seguixen pendents, són només algunes pinzellades de tot el que hi ha per fer en esta ciutat”.