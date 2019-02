Climent destaca ‘el paper fonamental de les empreses del sector de l’energia per a aconseguir la transició a un nou model energètic’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat el paper fonamental i imprescindible de les empreses del sector de l’energia per a aconseguir la transició a un nou model energètic més sostenible i la descarbonització de l’economia.

El conseller ha realitzat aquestes declaracions en la trobada mantinguda amb els representants del Clúster de l’Energia, en el qual també ha participat la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), Júlia Company.

Tots dos han tingut l’oportunitat de conéixer detalladament alguns dels projectes que estan desenvolupant diverses empreses dedicades a la generació i comercialització d’energia, fabricació de components i equips, aigües residuals i revaloració de productes, i automoció entre altres.

El conseller ha posat en relleu “la necessària transició a un nou model energètic” que, al seu judici, “també obri també importants oportunitats a les empreses del sector davant un escenari en el qual la innovació, les inversions i les noves tecnologies juguen un paper clau”.

Referent a això, ha destacat que el compromís per a dur a terme la transició energètica ha de ser de tota la societat però que ” la implicació les empreses del sector energètic evidentment és imprescindible per a tindre èxit”.

Les energies renovables, segons ha explicat el titular d’economia “juguen un rol cada vegada més important” en l’economia global gràcies a la seua contribució per a mitigar l’impacte del canvi climàtic i garantir la seguretat energètica.

En aquest sentit, Climent ha subratllat que les energies eòlica i solar posseeixen a més “un vast potencial” com a motor per a les indústries locals, la inversió, la creació d’ocupació i com a dinamitzador de l’energia. Així, ha afegit que el territori valencià, compta a més amb empreses amb una “gran experiència” en el camp de l’energies renovables.

Tots els sectors implicats en la cadena de valor de totes les energies renovables i de l’eficiència energètica, segons ha indicat Rafa Climent, posseeixen una gran component d’innovació tecnològica i de generació de riquesa i d’ús d’alta qualificació i tots dos constitueixen un òptim camp de diversificació des de les empreses d’instal·lacions energètiques tradicionals.

Per això, les administracions públiques, ha defensat, “hem de fer una aposta ferma per les energies renovables no solament mitjançant ajudes i incentius que intensifiquen el seu ús en tots els sectors, sinó facilitant i impulsant la seua implantació mitjançant la simplificació de procediments i agilitació de terminis administratius”.

El Clúster d’Energia de la Comunitat Valenciana és una associació sense ànim de lucre constituïda en 2010 a fi de dinamitzar el sector de l’energia en la Comunitat Valenciana i impulsada per les principals empreses del sector.

El principal objectiu del Clúster és el d’afavorir la innovació de les empreses del sector perquè millore la seua competitivitat, potenciant, per a això, aspectes fonamentals tals com la innovació, col·laboració, i la internacionalització, entre altres.