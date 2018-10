Climent: ‘És imprescindible articular polítiques que potencien la capacitat tecnològica i industrial de l’economia valenciana’

Print This Post

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat, en la inauguració del II Congrés de Tecnologies Emergents, la necessitat d’articular polítiques que potencien la capacitat tecnològica i industrial de l’economia valenciana davant la profunda transformació de l’estructura productiva que suposa l’anomenada Indústria 4.0.

En la seua intervenció, ha incidit que les tecnologies digitals estan creant “una dualitat”, potenciant l’ascens d’empreses dominants pertanyents a sectors relacionats amb les TIC, amb elevats nivells d’inversió en capital intangible, enfront de la resta, bàsicament pimes, efecte que es veu reforçat per la globalització.

Per al conseller d’Economia Sostenible, “ens trobem en un punt d’inflexió” que requereix d’una “aposta decidida dels poders públics” per a minimitzar els costos que produirà el canvi tecnològic i maximitzar els beneficis de la innovació i d’un creixement econòmic sostenible i inclusiu. En cas contrari, ha afegit la dependència tecnològica “ens condemnarà irremissiblement a un segon pla”.

Per açò, ha insistit que “són fonamentals les polítiques que ens ajuden a no perdre el tren dels països capdavanters en el desenvolupament de les noves tecnologies digitals”.

Segons el parer de Climent, per a poder executar correctament aquestes polítiques a la Comunitat Valenciana, és necessari acabar “amb la injusta política de finançament autonòmic que solament arriba per a mantenir amb un mínim de qualitat els serveis públics essencials”.

Malgrat açò, ha subratllat, la Conselleria d’Economia Sostenible està duent a terme una estratègia de reindustrialització, sustentada en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, que el seu objectiu fonamental és millorar la competitivitat del sector manufacturer, “mitjançant l’aposta per una indústria del coneixement, tecnològicament avançada, on el talent siga el vertader generador de valor afegit”.

Entres les línies d’actuació principals del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana que s’estan desenvolupant, el titular d’Economia Sostenible s’ha referit al suport de la innovació, a través de l’impuls de l’Agenda Indústria 4.0, el foment de la digitalització del sector industrial i el desenvolupament i consolidació de l’oferta de solucions digitals i d’electrònica avançada.

Així mateix, Climent ha explicat que s’està millorant la transferència de coneixements a l’empresa mitjançant la potenciació del Sistema Valencià d’Innovació, al que pertany la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana i l’engegada de plataformes de col·laboració sostenibles entre empreses i agents generadors de coneixement.

Una altra de les línies en les quals està treballant la Conselleria és el reenfocament de les polítiques industrials de manera més específica a les realitats de cada sector i el suport als clústers sectorials i territorials, així com en l’atracció de les inversions extrangeres, a través de la Xarxa d’Acció Exterior de l’Ivace i mitjançant l’impuls de les accions previstes en la Llei de Punt d’Atenció a la Inversió.

A aquestes actuacions se sumen les encaminades a afavorir l’expansió dels nous sectors i activitats emergents, com l’economia basada en el medi ambient i, en general, l’economia circular, basada en la gestió i reutilització dels residus i en les energies renovables.

Finalment, Climent ha insistit en la necessitat de “potenciar el capital humà com a factor estratègic de competitivitat i com a eina de reciclatge professional cap a nous jaciments d’ocupació”, fomentant accions formatives relacionades amb les noves tecnologies digitals i impulsant la Formació Professional Dual de forma territorialitzada, per a facilitar als diferents sectors els recursos especialitzats que necessiten.