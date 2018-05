El club de fotografia d’Almussafes presenta una nova exposició

Connect on Linked in

“Cases i edificacions en perill d’extinció” es podrà visitar fins el 31 de maig

Un any més, la sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almussafes acull una exposició del Foto Club – La Imatge. En aquesta ocasió la temàtica escollida és “Cases i edificacions en perill d’extinció”, on els fotògrafs han retratat cases que es troben en mal estat o completament derruïdes.

D’aquesta forma es retracta una realitat present en moltes localitats de la comarca, amb el repte de trobar la bellesa en aquestes cases abandonades.

A l’exposició podem trobar imatges com aquesta, on la foscor que s’observa ens transmeteix misteri. La protagonista de la fotografia es una barraca abandonada envoltada per camps d’arròs. Aquest paratge es prou comú a moltes localitats riberenques.

Però hi ha imatges molt diferents, depenent del punt de vista d’aquell que està darrere de l’objectiu. Tots els fotògrafs pertanyen al club, i han buscat sempre aportar la seua personalitat a allò que immortalitzen.

Aleshores, podem trobar imatges tan diferents com aquestes dues, on els colors càlids s’enfronten als freds, però transmetent una mateixa idea d’abandonament.

Aquest acte està recolzat per l’Ajuntament d’Almussafes, que és qui cedeix al club la seu on es reuneixen habitualment i l’espai on es realitza esta exposició.

La mostra tindrà les seues portes obertes fins al pròxim 31 de maig.