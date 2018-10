El Club Gimnàstica Rítmica Roquette es proclama Campió Autonòmic

Connect on Linked in

Diumenge passat es vaig celebrar a Alcoi la fase autonòmica del Campionat d’Espanya de gimnàstica rítmica base de conjunts i copa base individual en la qual va participar el club Roquette Benifaió proclamant-se Campió autonòmic en la categoria pre benjamí. Les gimnastes Paula Carmona, Julia Pérez, Melania Cuadau, Irene Requena i Paula Tormos es van alçar amb el triomf.

També en aquesta competició va participar el conjunt aleví del club benifaionense format per Nerea Mañez, Neus Gimenez, Laura Miquel, Inés Benito i Iciar Ponz així com el conjunt infantil format per Nerea Navarro, Irene Pérez, Rocío Rodriguez, Carla Espanya i Daniela Rubio, tots dos equips també van aconseguir classificar-se per a la fase nacional.

El club també va tenir representació en la copa individual, en categoria pre benjamí amb Chloe Tarrasó, gimnasta que es va proclamar subcampiona autonòmica. En categoria cadet Jashia Borja va aconseguir la medalla de bronze i Alba Miquel va acabar en 5ª posició aconseguint la passada de les tres a la fase nacional.

Com assenyalen fonts del club esportiu “d’aquesta manera totes les gimnastes del club Benifaionense que van participar en la fase autonòmica han aconseguit la seua classificació per al nacional, el club participarà amb un total de 18 gimnastes en el certamen nacional, totes elles acompanyades per l’equip tècnic format per Anaís Nogués, Maria Del Pi, Verónica Montaner i Xelo Navarro”.

El campionat d’Espanya se celebrarà del 7 a l’11 de Novembre en la ciutat de Múrcia.