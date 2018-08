Colomer es reunix amb el nou ambaixador permanent d’Espanya en la Unesco, Andrés Perelló

Print This Post

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha mantingut una reunió amb l’ambaixador permanent d’Espanya en la Unesco, Andrés Perelló, després del seu nomenament pel Govern d’Espanya el passat dia 20. Colomer i Perelló han repassat el treball realitzat en projectes patrocinats per la institució com la Ruta de la Seda o la pròxima Assemblea de Ciutats Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, que se celebra a Algemesí del 6 al 8 de setembre, coincidint amb la festa de la Mare de Deu de la Salut. Colomer i Perelló han coincidit en la importància d’esta trobada com una gran oportunitat de mostrar al món la gran oferta turística i patrimonial de la Comunitat Valenciana

A més de les festes de la Mare de Deu de la Salut d’Algemesí, la Comunitat Valenciana compta amb altres 8 Patrimonis de la Humanitat de la Unesco: la Llotja de la Seda, el Palmerar d’Elx, l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani, el Museu Escolar de Pusol a Elx, el Tribunal de les Aigües de la Vega de València, el Misteri d’Elx, les Falles i la dieta mediterrània.

El secretari autonòmic de Turisme i l’Ambaixador en la Unesco també han valorat el treball de promoció de la Ruta de la Seda realitzat des de 2015, any en què Espanya va entrar com a país membre del Programa de la Ruta de l’Organització Mundial del Turisme i, a més, la ciutat de València va ser designada com Focal Point d’Espanya en la Plataforma Ruta de la Seda de la Unesco.