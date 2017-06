Comença el compte arrere per a conèixer les triades a FF.MM d’Alzira

Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidates a Falleres Majors d’Alzira per a les

Falles 2017-2018 i corts d’honor, les senyoretes i xiquetes que opten a l’elecció són:

CANDIDATES A FALLERA MAJOR INFANTIL D’ALZIRA 2017-2018:

Iris Calatayud Ros de la Falla Colonia Ana Sanchis, Paola Navarro Martí de la Falla Pintor Andreu,

Gema Masià Bisbal de la Falla Colonia Ana Sanchis, Natàlia Maseres Fortes de la falla Plaça

Alacant, Claudia Gomis Albelda de la Falla Plaça Major, Aitana Carbó Alaminos de la Falla Colonia

Ana Sanchis, Aitana Zazo Calafat de la falla L’Alquenència i Eva Ros Monleón de la Falla

L’Alquenència.

CANDIDATA A FALLERA MAJOR D’ALZIRA 2017-2018

Lourdes Burgos Lancero de la falla Camí Nou.

Respecte a la Cort d’honor de la Fallera Major d’Alzira han presentat la seua candidatura un total

de sis senyoretes, de tal forma que no es celebrarà elecció per a la Cort d’Honor i es passarà de

forma directa com a falleres electes per a la Cort d’honor de la FALLERA MAJOR D’ALZIRA 2017-

2018, títol que ostentaran aquestes senyoretes:

Anna Calafat Asensi, Sandra Terol Gadea i Carla Martínez Navarro de la Falla Camí Nou;

Aurea Climent Montalvà i Betlem Santacreu Trinidad de la Falla El Mercat i Mariló Furió Orba de

la Falla Avinguda Luis Suñer.

El proper 20 de juny a les 20 hores al Museu Municipal (MUMA) tindrà lloc la

presentació oficial de totes les candidates a la premsa.

El 24 de juny serà la presa de contacte de les candidates amb els presidents/electors,

acompanyats per membres de la JLF què consistirà en una excursió a la població d’Anna on hi

haurà una recepció oficial a L’Ajuntament de dita localitat. En acabar les candidates, electors i

components de la JLF esmorzaran a la Sala Rex Natura d’Alzira.

L’acte d’ Elecció serà el diumenge dos de juliol a les 12 hores al Gran Teatre de la nostra

ciutat.