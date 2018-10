Comença la Setmana Cultural dels Majors amb una exitosa exposició de fotos antigues.

Print This Post

Almussafes exposa fotografies antigues, de matrimonis que complixen les bodes d’or i dels últims 5 presidents de l’Associació de Jubilats i Pensionistes pels seus 40 anys.

Arranca la Setmana Cultural dels Majors d’Almussafes i no ho podien fer de millor manera, amb l’apertura del 50 Homenatge de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, que estarà fins el diumenge 28 d’octubre. Agenda commemorativa organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació de Jubilats i Pensionistes.

Els veïns d’Almussafes estan gaudint d’allò més esta exposició, ja que molts d’ells són els protagonistes i si no ho són sempre hi ha algun familiar en l’exposició. A més també es troben amb fotografies de matrimonis que complixen els 50 anys de casats i amb una altra exposició dels últims 5 presidents de l’Associació de jubilats i pensionistes, ja que este any és complixen 40 anys des que es fundara esta exposició.

Esta inauguració d’exposició fotogràfica de fotos antigues es podria qualificar d’un èxit rotund per la gran participació dels veïns d’Almussafes.

Ja saben que si la volen veure, està exposada en la llar de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes fins diumenge 28 d’octubre.