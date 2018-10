Els Comerços de Ciutat Vella formen un «Jardí Discontinu» amb 13 tipus de plantes autòctones

Connect on Linked in

La regidora de Parcs i Jardins, Pilar Soriano, i el delegat de Comerç, Carlos Galiana, han presentat hui junt amb els comerços del centre històric el projecte «Jardí discontinu». Segons esta inciativa, l’Ajuntament, a través de la Junta de Districte de Ciutat Vella, repartix testos de disseny amb serigrafia molt cridanera, i amb una butxaca que conté tríptics amb les explicacions sobre la cura de la planta que està en test, i com s’ha de cultivar la llavor.

Tal com ha explicat la regidora Soriano, «els testos estaran repartits pels diferents comerços del barri del Mercat i uns altres de Ciutat Vella. El comerciant podrà regalar la planta com a obsequi després de la venda, i el tríptic explicatiu. Per això es pot denominar també Jardí extensiu, perquè les plantes autòctones comencen a recuperar el seu espai colonitzant els balcons i les terrasses dels veïns i veïnes de Ciutat Vella».

Per part seua, el regidor Galiana s’ha felicitat pel bon funcionament que estan tenint els grups de treball de comerç en les diferents juntes de districte. «Apostem fermament pel xicotet comerç, ajudem al fet que els autònoms puguen portar endavant la seua tasca als comerços amb iniciatives modernes i diferents, com esta. Amb estes activitats ajudem a millorar el mapa comercial de la ciutat de València, amb l’objectiu de mantindre l’essència i la tradició».

En semblants terminis s’ha manifestat la regidora de Descentralització, Neus Fàbregas Sanata, qui ha recordat que des de la Regidoria «es treballa per a dignificar les Juntes Municipals de Districte i recuperar el seu esperit de govern més pròxim als barris. En estos últims anys hem invertit un milió d’euros per dignificar els espais d’atenció, hem augmentat el pressupost per a les activitats dels grups de treball, hem constituït nous grups com este d’activitats econòmiques, i continuem treballant al costat de les associacions i veïnat per a construir unes juntes com a vertaders espais de participació i d’administració descentralitzada».