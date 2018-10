La companyia teatral Wichita CO porta ‘Cuzco’ al Centre Cultural d’Almussafes

Connect on Linked in

El recinte municipal acollirà la representació de l’obra aquest dissabte 27 d’octubre a les 20 hores

Víctor Sánchez, Premi Max 2016 al Millor Autor Revelació, és el responsable de la direcció i la dramatúrgia del muntatge

Aquest dissabte 27 d’octubre a les 20 hores, la companyia Wichita Co representarà en la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes el seu nou espectacle, ‘Cuzco’, escrit i dirigit per Víctor Sánchez Rodríguez, guanyador d’un Premi Max de teatre en 2016, i protagonitzat per Silvia Valero i Bruno Tamarit. Les entrades poden adquirir-se per 5 euros en la recepció de la infraestructura pública municipal i a través de www.reservaentradas.com. “València és el bressol d’excel·lents professionals de les arts escèniques des de fa molt temps i per això intentem programar periòdicament aquest tipus de representacions”, recorda la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

El teatre professional torna a Almussafes amb l’arribada de la nova temporada. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la localitat ha programat per a aquest dissabte 27 d’octubre la representació de l’obra de teatre ‘Cuzco’, de la companyia valenciana Wichita CO. Víctor Sánchez Rodríguez, guanyador del Premi Max 2016 en la categoria de Millor Autoria Revelació per ‘Nosotros no nos mataremos con pistolas’, ha escrit i dirigeix aquesta obra que explica la història d’una parella que viatja a Cuzco per a salvar la seua relació.

“En 2014 vaig fer un viatge a Cuzco. Vaig anar per a curar-me, no d’un desamor, sinó del desamor mateix. Cada dia en despertar, una llosa de tristesa i desequilibri queia sobre les meues cames. El buit s’eixamplava, llançant una capciosa pregunta: podré alçar-me algun dia i sentir que els meus ulls miren al món de nou amb un vertader mirar?”, escriu el propi Sánchez sobre l’obra, produïda per Teatre del Poble Valencià, de l’Institut Valencià de Cultura.

L’actriu Silvia Valero i l’actor Bruno Tamarit protagonitzen aquesta història estrenada en 2017 en la qual apareixen com a teló de fons el passat inca i colonial d’aquesta ciutat peruana, el terrorisme de Sendero Lluminoso o la pobresa andina, entre altres assumptes. L’escenografia és obra de Mireia Vila, la il·luminació de Luís Perdiguero, el vestuari de Teresa Juan i la música i el so de Luís Miguel Cobo.

“‘Cuzco’ és un exemple del teatre de qualitat pel qual sempre hem apostat des de l’equip de govern municipal. València és el bressol d’excel·lents professionals de les arts escèniques des de fa molt temps i per això intentem programar periòdicament aquest tipus de representacions que, a més, s’ofereixen a preus molt reduïts per a facilitar l’assistència de tota la ciutadania”, assenyala la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

Les entrades ja estan a la venda en la recepció del Centre Cultural i a través de www.reservaentradas.com i poden adquirir-se per 5 euros. El sistema de compra de les localitats a través d’Internet permet, com recorda l’edil, “evitar les cues en l’entrada i estalviar en paper, atès que ara ja no és necessari imprimir-les, sinó que n’hi ha prou amb presentar el codi QR en el mateix smartphone”.

Wichita CO va nàixer en 2013 i des de llavors ha estrenat, a més de ‘Cuzco’, obres com ‘El estado de la piedra’ (2013), ‘Ya no vestiré más el rojo en la España azul’ (2014), ‘Y parirem la tierra’ (2014), Nosotros no nos mataremos con pistolas’ (2014), ‘Proyecto Valencia’ (2015) i ‘A España no la va a conocer ni la madre que la parió’ (2015). Ara preparen el seu nou projecte, titulat ‘What is love? Baby don’t hurt me’.