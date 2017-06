El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, gran reclam a un festival de cuina mediterrània a Nova Jersey

El certamen suecà ha estat representat pel mestre paeller Jesús Melero al International Mediterranean Food & Wine Festival

Sueca, 15/06/2017.El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha tornat a fer les Amèriques. El certamen, representat en el mestre paeller Jesús Melero, ha estat present al International Mediterranean Food & Wine Festival, celebrat a la ciutat de Newark (Nova Jersey), convidat per l’organització Paella For The World Foundation, una institució sense ànim de lucre els objectius de la qual se centren en la celebració d’actes als Estats Units relacionats amb les tradicions culinàries hispanes i el consum de la dieta mediterrània.

Més d’un miler de persones han passat, este cap de setmana, per l’esdeveniment en què han participat vora una desena de xefs, entre ells Jesús Melero i també Raúl Cob, considerat un dels 20 xefs espanyols amb major influència. El xef valencià, instal·lat ara als Estats Units on treballa com a xef executiu per a una de les firmes gastronòmiques més importants del país, ha estat nomenat recentment membre de Paella For The World Foundation. Cob va estar també membre del jurat de la final del concurs el passat setembre per elegir la millor paella valenciana del món de 2016.

L’organització del certamen suecà ha aprofitat la trobada amb els amics de Paella For The World Foundation per convidar a participar a la final a dos dels seus membres de l’equip americà, Frank J. Rodino i Manuel Rey, Premi Fermín Daroca a l’excel·lència en la primera semifinal americana. Ambdós van estar també presents a la final suecana de 2016.

International Mediterranean Food & Wine Festival

El festival de cuina mediterrània, celebrat a Nova Jersey, reuneix, a més de nombrosos xefs de renom a nivell nacional i internacional, una infinitat d’artistes, espectacles i mostres de la cultura mediterrània i dels països banyats per este mar com ara Espanya, Grècia o Itàlia. Un dels principals atractius, però, és que l’organització promet paella, vins i cervesa il·limitada a tots els assistents.

L’interés mostrat pel nostre plat a l’estat nord-americà, en el qual habita una gran colònia de ciutadans hispans i on existeix un gran nombre d’associacions i clubs nascuts al voltant de la cultura espanyola, és creixent. Tant és així que, en 2014, l’Assemblea Legislativa de Nova Jersey va declarar el 25 d’octubre com el Dia de la Paella Valenciana i la Dieta Mediterrània a proposta de Paella for the World.