‘Connecta València’ es presenta a la Setmana d’Informàtica

Connect on Linked in

Una plataforma de ciutats intel·ligents de la Diputació de València

La implantació de les smart cities als municipis valencians és l’objectiu de la plataforma ‘Connecta València’ que desenvolupa l’àrea de Modernització de la Diputació i que ha sigut presentada a la Setmana d’Informàtica 2018 per Ivan Martí, responsable de l’àrea.

Com ha detallat el diputat a la seua intervenció, amb la tecnologia de ‘Connecta València’ es dotarà d’intel·ligència als serveis municipals i es reduirà la bretxa existent entre les grans ciutats i les més menudes.

Així, l’estratègia de ‘Connecta València’ té com a objectiu de llarg termini la gestió integral de la província com una smart region, per la qual cosa, la Diputació constitueix l’administració més adequada per al seu desenvolupament.