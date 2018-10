El Consell aprova el projecte de Llei del Joc de la Comunitat Valenciana que incidix en la protecció de la persona jugadora i dels menors

Connect on Linked in

El Consell ha aprovat el projecte de Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, una vegada emesos els dictàmens del Comitè Econòmic i Social i del Consell Jurídic Consultiu, que serà enviat als Corts per a la seua tramitació definitiva.

Durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha posat l’accent que el nou text normatiu “pretén protegir la posició del feble, la de la persona jugadora, enfront de la posició dominant de la persona organitzadora, de manera que les condicions de la pràctica del joc siguen clares i controlades”.

Així mateix, la futura llei incideix en el fet de protegir a les persones menors d’edat “enfront de la ludopatía i el joc descontrolado”, ha assenyalat Oltra.

D’altra banda, el Consell ha analitzat l’informe anual del joc de l’any 2017, emès per la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana.

D’aquest informe es desprèn que les quantitats destinades al joc van ascendir a 3.971 milions, un 8,5% més que l’any anterior. “Açò va suposar -ha explicat la vicepresidenta- que la Generalitat recaptara 137 milions a través d’impostos, als quals hem de sumar 13 milions del joc estatal”.

Novetats de la llei

Entre les principals novetats del projecte de Llei del Joc de la Comunitat Valenciana figura el reforç de les mesures dirigides a impedir l’accés dels menors als salons de joc i, a més, contempla que el recaptat per sancions a aquest sector siga destinat a engegar accions de prevenció i ajuda enfront de la ludopatía.

D’aquesta manera, la llei estableix un Control d’Accés a peu de carrer en tots els locals de joc. Aquesta mesura permetrà una major supervisió i control per a impedir l’accés de menors i de persones inscrites en el Registre d’Excloses d’Accés al Joc.

D’altra banda, amb la nova regulació, l’accés als locals de joc de menors i persones inscrites en el Registre de Persones Excloses d’Accés al Joc passa de considerar-se una falta greu a falta molt greu. Per açò, les multes imposades per l’incompliment d’aquesta infracció seran superiors a 6.001 euros (en les qualificades com a greus el límit inferior fixat serà de 3.001 euros).

Una altra de les principals novetats incorporades en aquesta llei és el fet que la recaptació que s’obtinga revertisca en la prevenció, assistència i altres actuacions que es desenvolupen en matèria de joc patològic per part de les conselleries competents en matèria de salut i benestar social.

Inici dels tràmits per les pluges

D’altra banda, el Consell ha iniciat les actuacions per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges ocorregudes els dies 18, 19 i 20 a la Comunitat Valenciana

La vicepresidenta ha destacat “el temps rècord” en el qual s’ha iniciat el procés en el qual els municipis afectats han de presentar, en el termini de 45 dies, les estimacions de danys en infraestructures i béns públics afectats, així com de les despeses extraordinàries que, amb caràcter d’urgència, s’han efectuat com a conseqüència del temporal.

Oltra ha aprofitat l’ocasió per a “agrair a totes les persones, professionals o no, que van ajudar en aquesta situació d’emergència per a evitar danys majors, però, fonamentalment, a salvaguardar la seguretat de les persones”. Així mateix, també ha ressaltat el comportament “exemplar” de la ciutadania per a evitar conseqüències majors.

Atenció a immigrants

En un altre ordre de coses, el Consell també ha donat el vistiplau a un conveni entre la Vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de València per a l’acolliment i l’atenció a persones immigrants.

Arran d’aquest conveni, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives atorgarà a l’Ajuntament de València una subvenció de 220.000 euros.

La vicepresidenta ha destacat que “en el Govern del Botànic som molt conscients de la necessitat d’afavorir la integració de les persones immigrants, per la qual cosa volem recolzar el projecte ‘València inclou'”.

El programa ‘València inclou’ suposa l’allotjament, manutenció i suport especial a persones immigrants majors d’edat a través de l’oferta de 68 places de Servei de Primer Acolliment a Immigrants.