El Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes opina sobre el futur de la localitat

El consistori organitza per als seus membres diverses activitats perquè s’involucren i participen activament en les preses de decisió mentre es diverteixen

Una de les iniciatives dutes a terme la setmana passada va consistir a visitar dos parcs dels municipis de Picassent i Alaquàs

Almussafes, a 28 de maig de 2018. Els integrants del Consell de la Infància i l’Adolescència van participar el passat dijous 24 de maig a la vesprada en una nova sessió d’aquest organisme consultiu en el qual van donar la seua visió de les festes i dels parcs de la localitat a través d’una dinàmica ambientada en el conegut espai televisiu ‘First Dates’. El dissabte 26 de maig els joves van participar en una excursió en la qual van tenir l’oportunitat de visitar dos parcs de Picassent i Alaquàs, on van poder arreplegar idees de cara a possibles intervencions de millora en zones d’oci d’Almussafes. La regidora d’Infància, Teresa Iborra, va participar en ambdues iniciatives.

Les sessions del Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes continuen convocant-se periòdicament per a seguir duent a terme els objectius per als quals va ser creat aquest organisme consultiu, entre els quals destaquen donar visibilitat a les inquietuds i necessitats del col·lectiu de menors i augmentar la seua implicació en bona part de les decisions polítiques que es prenen entorn d’ells.

Els seus quasi 30 membres es van reunir el passat dijous 24 de maig a la vesprada en el Centre Cultural per a desenvolupar una dinàmica que els responsables d’organitzar la sessió van ambientar el popular programa televisiu ‘Firstdates’, amb la diferència que els participants no es reunien per parelles sinó per equips. En aquestes trobades, els diferents grups es plantejaven preguntes relacionades amb la localitat i amb els serveis oferits pel consistori municipal. Per a açò es van decorar les parets de la sala i es va comptar amb la col·laboració del ‘Doctor Amor’, qui els va ajudar a canalitzar el debat que anaven proposant els joves.

“Amb aquest original exercici volíem que els participants es divertiren mentre anaven proposant suggeriments de cara al futur. I, amb tot, aconseguirem trencar el gel, que augmentara la confiança entre ells i que opinaren sobre temes com les festes i les zones d’oci per al públic infantil”, comenta la regidora delegada d’Infància, Teresa Iborra, qui va participar en l’activitat al costat dels tècnics municipals encarregats d’organitzar-la per a prendre nota dels suggeriments aportats. “Durant la vesprada es va escoltar la proposta de plantejar una discomòbil dirigida a ells, amb un horari adaptat a les seues edats i, evidentment, sense la presència d’alcohol, una cosa que estem estudiant per a poder incloure-la en la programació”, assegura Iborra.

Excursió a Picassent i Alaquàs

També van proposar idees per a la remodelació del Parc Central, una iniciativa en la qual està treballant actualment l’Ajuntament d’Almussafes i “en la qual el Consell de la Infància i l’Adolescència tindrà molt a dir”, explica l’edil. Precisament perquè conegueren les tendències en el camp dels espais verds i d’oci, el dissabte 26 de maig al matí, l’endemà passat de la sessió, van realitzar una excursió a Picassent i Alaquàs perquè descobriren dos parcs de gran extensió en els quals es té en compte les inquietuds i aficions dels menors.

Per a açò, es van traslladar al costat de la pròpia Teresa Iborra en un autobús finançat pel propi consistori fins als parcs ‘Picaventura’ de Picassent i ‘La sequieta’ d’Alaquàs, tots dos de gran extensió i amb elements que faciliten la diversió dels joves de diverses edats, “no solament d’aquells als quals es dirigeixen els tradicionals ‘columpios’”, explica Iborra, també regidora de Medi Ambient. A més de jugar i esmorzar, els participants en aquesta iniciativa van arreplegar idees a les quals després donaran forma amb la finalitat de convertir-les en reivindicacions fermes que puguen dur-se a terme en projectes urbanístics futurs a Almussafes.