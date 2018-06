El Consorci Ribera i Valldigna aclarirà els dubtes sobre la taxa del tractament de residus als veïns de Sueca

Connect on Linked in

Sueca, 12/06/2018. El president del Consorci Ribera i Valldigna, Salvador Montañana, i la gerent de l’ens, Eva Maria Fornes, participaran este dijous, 14 de juny, en una reunió oberta a la ciutadania per explicar-los a què es deu l’augment de l’import de la taxa de tractament de residus – un impost que correspon al Consorci – . L’acte, que tindrà lloc a la sala de conferències de la Biblioteca Municipal de Sueca a partir de les 20:00 hores, comptarà també amb la participació de la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament, Isabel Jiménez.

La taxa de tractament de residus, que no és competència del consistori, és un impost del Consorci Ribera-Valldigna per compensar les despeses que suposa el tractament del fem en la planta i el posterior trasllat del rebuig a l’abocador corresponent, així com la recollida selectiva en els ecoparcs. Amb anterioritat, esta taxa es pagava a la Diputació de València quan l’ens provincial gestionava la planta de residus.

La taxa s’estableix en base a uns paràmetres determinats. Com menys tones de residus sense reciclar es produeixen en el municipi, menor serà la despesa per als ciutadans. Això significa que com més recicle la població, menys es pagarà en l’exercici següent al Consorci. A més d’això, altres factors que hi influeixen són l’absència d’un ecoparc o zona d’aportació al municipi.

L’augment de la taxa, en tots els pobles inclosos en el Consorci, es deu, entre altres coses, a l’absència d’un abocador en l’àmbit del Consorci de Residus Ribera-Valldigna per a depositar-hi el rebuig que no es pot reutilitzar després del procés de selecció que es realitza a la planta de tractament de Guadassuar.

En finalitzar la xerrada s’obrirà un torn de preguntes per tal de resoldre tots els dubtes dels assistents.