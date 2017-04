Cooperació Municipal obté la certificació de qualitat internacional ISO 9001:2015

Emili Altur: «El nostre compromís és el de seguir treballant per continuar millorant i que els nostres serveis i els seus processos atenguen a la màxima qualitat possible»

Aquesta certificació reconeix l’òptima gestió del departament en les seues distintes àrees operatives, la planificació i el control de la prestació del servei

Aquesta norma, amplament implantada en entitats de tot tipus arreu del món, exigeix uns importants requisits de qualitat per poder acreditar el seu compliment, i s’estructura com un gran marc d’actuació para a que les entitats establisquen processos i tasques de millora continua.

En relació a aquest reconeixement, el diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, ha posat de manifest «la gran satisfacció i motivació que representa per al nostre departament haver superat les corresponents auditories i poder obtenir l’acreditació com a empresa Certificada en ISO 90001».

Un distintiu que, segons ha incidit el mateix Altur, «ens atorga rang internacional emès per l’Agència per a la Certificació de la Qualitat i el Medi Ambient (ACCM)».És per això, el responsable de l’Àrea de Cooperació Municipal ha remarcat que «resulta molt important reconèixer l’esforç cl·lectiu i agrair la col·laboració de totes les persones implicades en el servei de Cooperació Municipal de la Diputació de València, donat que aquesta Certificació és mèrit de totes elles», ha indicat. Altur ha apuntat que des d’aquest departament «tenim el compromís de treballar per continuar millorant» donat que «resulta essencial que els nostres serveis i els seus processos atenguen a la màxima qualitat. Una circumstància que repercutirà no solament en aquest servei en particular, sinó en el conjunt de la corporació provincial», ha subratllat.

Un dels elements que han possibilitat accedir a aquest objectiu estratègic ha estat la implementació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat, el qual, d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO, estableix els requisits i desenvolupa tots els procediments i instruccions tècniques que resulten d’aplicació per a l’activitat desenvolupada pel departament i, en particular, per l’Àrea de Cooperació Municipal.

La implantació d’aquest Sistema de Gestió de Qualitat simplifica de forma considerable els processos i la gestió documental del Sistema, per al que s’ha comptat amb l’assistència tècnica d’una empresa externa amb una dilatada experiència en l’àmbit de la implantació i gestió de sistemes de qualitat.