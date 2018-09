Cotes dóna el tret d’eixida a les seues festes patronals

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El municipi de la Vall del Xúquer inicia quatre dies de celebracions en honor a Sant Isidre Llaurador i Sant Miquel Arcàngel.

Cotes comença aquest dijous les seues festes patronals i ho fa amb una comissió formada per Pablo Pons, Candela García, Josep Máñez, Paula Bataller, Quique Fogués, Neus Aparicio, Jordi Galdón, Cristina Lorente y José García. Per a donar la benvinguda als festejos, aquest matí s’ha dut a terme un volteig de campanes. A la vesprada s’ha celebrat un taller de risoteràpia i a la nit tindrà lloc la cercavila dels festers i festeres, el pregó, un sopar popular, l’actuació de Jesús Manzano, artista del programa televisiu “El Hormiguero”, i una discomòbil en la plaça Joaquín Martínez. El divendres arrancarà amb una despertà, a les 11:30 hores els festers i festeres eixiran de les seues cases per a desfilar pels carrers del municipi de la Vall del Xúquer i a les 12:00 se celebrarà una missa solemne en honor a Sant Isidre Llaurador, que finalitzarà amb una mascletà a càrrec de la pirotècnia Turis.

A la vesprada, els més xicotets podran gaudir d’un contacontes, mentre que l’esport també guanyarà protagonisme amb una partida de pilota valenciana en el carrer Jaume I. A les 20:00 tindrà lloc la recollida de festers i festeres i a les 20:30 hores la solemne processó en honor a Sant Isidre Llaurador; mentre que a la nit actuarà l’orquestra “La Festa”.

El dissabte començarà amb una altra despertà, a les 11,00 hores els xiquets i xiquetes tindran un parc infantil en el poliesportiu, i a les 12:00 es durà a terme la missa solemne en honor al patró de Cotes, Sant Miquel Arcàngel, que acabarà amb una mascletà a càrrec de la pirotècnia Torís i una “picadeta” per a tots els veïns i veïnes de la població en el consistori. A les 16:00 continuarà el parc infantil i a les 20:00 tindrà lloc la processó de Sant Miquel Arcàngel, que finalitzarà amb un castell de focs d’artifici.

A les 00:30 actuarà l’orquestra Freedom i la festa s’allargarà fins a la matinada amb una macrodiscomòbil amb animació des de les 04:00. Ja el diumenge, amb l’obra de teatre “Loco Variette” en el Saló d’Actes de l’Ajuntament de Cotes, s’acomiadaran les festes 2018. “Tots els anys, a finals de setembre, Cotes s’ompli d’il·lusió per a celebrar les nostres esperades festes en honor a Sant Miquel. Enguany és especial perquè comptem amb una comissió de festeres i festers que, sens dubte, ompliran els carrers de color i faran que el nostre municipi brille. Espere que l’esperit alegre d’aquesta població no es perda i que siguem capaços tots junts, independentment de les idees polítiques, de celebrar unes festes plenes de tolerància i llibertat”, va explicar l’alcaldessa de Cotes, Rosa Emilia Lorente.