Les creadores Alexandra Knie, Linda Vitolo i Anna Estellés mostren el resultat de les seues residències artístiques al Centre del Carme

Les exposicions ‘In-between-Microcosmos i Macrocosmos’, d’Alexandra Knie, i ‘Records del futur’, de Linda Vitolo i Anna Estellés, es mostren al Centre del Carme a partir de aquest dijous.

Les dues exposicions mostren els resultats del treball d’investigació artística desenvolupat per les creadores al Museu de Belles Arts de Castelló, gràcies al programa de residències Cultura Resident de la Generalitat Valenciana.

‘In-between-Microcosmos i Macrocosmos’, d’Alexandra Knie, que es podrà veure fins al 30 de setembre, busca analitzar la intersecció de l’art i la ciència, i de la mateixa manera, la imaginació i la realitat. L’enfocament microscòpic, emparellat amb imatges complementàries del macrocosmos, amplia el llenguatge artístic de la mateixa obra i genera una percepció de perspectives múltiples per a aproximar-se als fenòmens de l’univers i del món intern.

La instal·lació, que ocupa la sala Zero del Centre del Carme, simula un laboratori artisticoexperimental en què s’analitzen les connexions entre el món intern i els fenòmens de l’univers.

Les diferents escales, incloent-hi la sala expositiva com a element macrocòsmic fins als petits suports científics com ara tubs d’assaig i plaques de Petri, exerceixen un paper fonamental en la instal·lació.

En les obres de Knie, l’ús del material tèxtil, tant el material suport com els brodats a mà i a màquina, que en algunes obres fusiona amb la pintura, forma un punt de partida important en les seues transformacions multidisciplinàries.

Com resultat de la seua investigació, Alexandra Knie mostra de manera simultània una segona ‘exposició satèl·lit’ al Centre Municipal de la Cultura de Castelló, on presenta “Estudis i Models Còsmics” en el límit del sistema solar, mitjançant una creació fictícia de nous planetes nanos.

Records del futur

La proposta de Linda Vitolo i Anna Estellés arriba al Centre del Carme, on es podrà visitar fins al pròxim 7 d’octubre després de mostrar-se al Museu de Belles Arts de Castelló, on s’ha desenvolupat al llarg de dos mesos de residència.

‘Records del futur’ és un treball de creació i mediació en col·laboració entre Linda Vitolo i Anna Estellés amb el col·lectiu de refugiats de la Creu Roja i ACCEM de Castelló.

Per mitjà de testimonis de vida de les diferents persones procedents de països com Camerun, Palestina, Ucraïna i Veneçuela, es mostren, acompanyats de vídeo i fotografies, els records del país d’origen i la perspectiva de futur al lloc d’acollida.

Es mostra un treball de creació per mitjà del cos i del teatre de les ombres, com un punt de balanç entre els dos extrems primaris de la nostra existència, si contemplem que la seua naturalesa cohabita tant la llum com la foscor.

Els projectes d’Alexandra Knie, Linda Vitolo i Anna Estellés formen part d’una primera fase del programa Cultura Resident, gràcies al qual un total de deu creadors han pogut desenvolupar el seu treball per mitjà de les convocatòries de Producció, a Alacant, Investigació, a Castelló, i Mediació Cultural, a València.

Finalitzada la fase de creació, els projectes tant d’Alacant com de Castelló s’estan presentant en diferents seus de la Comunitat, mentre les propostes de mediació cultural prossegueixen el seu treball al Centre del Carme de València.