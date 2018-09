Cromàpica, el Festival d’Art Urbà a Picassent arriba a la seua tercera edició

Connect on Linked in

Cromàpica és un festival d’Art Urbà que, un any més, converteix el municipi en un vertader museu a l’aire lliure

Picassent ha assumit la veu de democratitzar l’art i la cultura i, novament, ha plasmat als seus carrers petjades que sumen nous espais en una tercera edició que s’ha portat a terme del 31 d’agost al 2 de setembre dins de la celebració de les Festes Majors. Esta iniciativa de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Picassent va sorgir l’any 2016 en format de concurs amb l’objectiu de treballar diferents tendències artístiques avantguardistes amb la participació d’autors com Julieta XLF, De Tripas Aerosol, Lily, Fore i Diom, Lezzart, Colectivo BYG, Xolaka, Hope i Dilm, Lolofónico i Alba Bla.

Enguany s’ha comptat amb les intervencions de Hope i Dilm, De Tripas Aerosol, Disneylexia, Alba Bla, Neopolitano creativo crew, Elbi Elem, César Goce i els artistes convidats Pichiavo, dos valencians reconeguts per la seua habilitat per crear relacions entre l’art, l’arquitectura, l’escultura, l’espai i els diferents contexts socials, qui seran els autors de la Falla municipal de València l’any 2019.

El Festival va tindre el seu inici la vesprada del 31 d’agost a l’Ermita on es va fer la presentació del Festival amb la pintura de barriques per artistes locals en directe. Ja dissabte, 1 de setembre, es va realitzar una ruta guiada on les persones participants pogueren conéixer les diferents corrents i els artistes que han intervingut a Picassent i participaren amb la confecció d’un mural literari al carrer de Morella. A més, durant estos dies s’han pogut contemplar en rigoròs directe les intervencions realitzades per estos artistes a l’avinguda del Sud, carrer Morella, carrer Murcia, avinguda Cristòfor Aguado, carrer Sor Luisa, carrer Sant Josep, Gómez Ferrer i carrer de la Graella.

Així és Cromàpica, un art al carrer, efímer i colpidor on els murs aporten nous estímuls sorprenents que converteixen el passeig pel poble en una experiència artística per al veïnat i també per als visitants, on les diferents manifestacions poètiques, graffittis evocadors i dibuixos exposats parlen per ells mateixos.