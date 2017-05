Cs Alzira dona suport a la paralització momentània de les obres de Benito Pérez Galdós tal com van sol·licitar els comerciants

· María José Llopis ha indicat que “este Ple era per a donar veu a la ciutadania i no perquè els veïns escolten reprotxes entre el PP i el Tripartit“

Alzira, dimarts 30 de maig de 2017, Ciutadans (Cs) Alzira ha donat suport a la paralització momentània de les obres de Benito Pérez Galdós tal com van sol·licitar els comerciants. En este sentit, la portaveu, María José Llopis, ha indicat que “este Ple era per a donar veu a la ciutadania i no perquè els veïns escolten reprotxes entre el PP i el Tripartit“.

“Entenem que una acció tan important dins de la nostra ciutat deu d’estar consensuada per tots, pels grups polítics i, principalment, pels comerciants de la zona.” ha assegurat la regidor alhora que ha explicat que “és normal la preocupació del comerciant perquè està en joc el seu mig de vida i és a ells a qui hem d’escoltar”.

Llopis també ha argumentat que “els ciutadans afectats per les obres i que estigueren presents en el Ple extraordinari, no estan fent política sinó defenent el seu pa”. Per això, ha dit la portaveu, “li demane a l’equip de govern que, de la mateixa manera que jo no sóc regidora del meu partit sinó del poble, ells també governen per a Alzira i no per a llançar els seus projectes sí o sí”

Finalment, Llopis ha subratllat que “estem a favor de qualsevol projecte que afavorisca el dia a dia del vianant en la nostra ciutat“. “Defenem el medi ambient, però entenem que en els projectes urbanístics ha de primar el consens sense començar la casa per la teulada com fa el Tripartit“, ha matisat.