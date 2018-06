Cs d’Alzira critica les actuacions a la plaça Cartonajes

Connect on Linked in

María José Llopis: “No van voler millorar la zona infantil i l’ombra però no hi ha problema ara a augmentar el perill i les molèsties per als veïns”

Alzira, dimarts 26 de juny de 2018. La portaveu de Ciutadans (Cs) a Alzira, MªJosé Llopis, ha criticat “la intenció d’habilitar un aparcament als terrenys adjacents a la plaça Cartonajes envaint la zona de vianants per crear l’accés”. Llopis ha explicat que “no només no volgueren millorar la zona infantil i augmentar l’ombra com demanaven els veïns i Ciutadans va exposar a una moció, sinó que ara passen per alt el perill i les molèsties que pot suposar esta actuació”.

La regidora de Cs ha recordat que “l’espai en què es vol habilitar l’accés a la zona d’estacionament està dins del pas d’una ruta escolar, a més de ser un lloc en el qual gran quantitat de xiquets juguen”.

D’altra banda, Llopis ha apuntat que “pareix que el tripartit vulga convertir la perifèria en aparcaments i circumval·lacions; però, les inversions de millora i qualitat de vida no arriben a l’extraradi, només al centre”. “Una cosa que ells criticaven en el passat, quan eren a l’oposició”, ha destacat la regidora de Cs.