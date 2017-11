Cs d’Alzira denuncia l’estat d’alguns barrancs

José Luis Ruiz: “La nostra ciutat ha d’estar preparada per a les pluges”

Alzira, dimarts 28 de novembre de 2017. El regidor de Ciutadans (Cs) d’Alzira, José Luis Ruiz, ha denunciat l’estat d’alguns barrancs del terme municipal d’Alzira. Ruiz ha assenyalat que “hem d’estar preparats per a possibles pluges que en aquesta època de l’any són habituals en la nostra localitat”. Ruiz ha indicat que “no podem confiar-nos i oblidar que el bon estat dels barrancs és fonamental per evitar inundacions i desastres majors”.

“Creixen arbres enmig del barranc i això és conseqüència d’una deixadesa absoluta per part de l’Administració Local”, ha manifestat Ruiz, qui també ha volgut recordar que “el més important és previndre per no haver de lamentar amb posterioritat. Potser als veïns d’Alzira els vindria millor un manteniment continuat de barrancs i camins i no un nou color per al pont de ferro o altres elements del mobiliari urbà”. El regidor ha conclòs que “cal saber prioritzar tot i que les accions que s’hagen de fer no llueixguen tant de cara a l’electorat”.